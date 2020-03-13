初次見面就讓對方喜歡你！善用7招肢體語言小技巧　第一印象好感度UP UP

▲想給人良好的第一印象，許多人會選擇面帶微笑，但其實微笑的時機可是藏有玄機。（圖／翻攝自Pixabay）

記者張芳瑜／綜合報導

許多人都希望在結交朋友或應職場所需拜訪新客戶時，能給對方留下一個良好的第一印象，那麼具體該怎麼做呢？不妨參考外國網站《Bright Side》整理來自傳播專家Leil Lowndes（萊爾˙朗茲）提出的7個方法，依靠身體語言和臉部表情，幫助自己在初次見面的場合中，給人如沐春風的感覺，讓人好想繼續認識你。

1.慢一點再微笑

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很多人都同意「微笑」是最好的語言，能讓彼此的溝通更加順利。對於初次見面的人，主動笑一笑能使氣氛更融洽。不過，一見人就立刻表現出「簡單禮貌的微笑」，有時反而會給人一種「刻意感」。萊爾˙朗茲表示，若是想留下更好印象，應該先專注看著對方的臉，等待幾秒鐘然後才微笑，短短的停頓反而會使人覺得微笑更加真誠。

2.不要長時間接觸眼神

不少人從小被長輩教育「說話時，眼睛要看著對方才有禮貌」。不過，萊爾˙朗茲表示，根據研究，當一個人長時間注視另一個人的眼睛時，會被解讀成攻擊性行為。因此，和別人第一次碰面想表達友善時，可以從與某人見面開始逐漸延長視覺接觸的時間，保持大約60％時間目光接觸即可。而這一點在男女關係上也適用。

3.注意身體姿勢

有時不必言語，通過肢體語言也能感覺出對方目前的情緒狀態，像是沒自信的人容易縮肩駝背，或是眼神飄忽不定。但這種沒自信的模樣較少出現在運動員或政治領導人身上，反之，他們總是站得筆挺、面帶笑容。他們的肢體表現出信心，而人們多數喜歡有自信的人。想留下最好的印象，專家建議可以仿效這些人的動作。

4.表現對對方有興趣

認識新朋友的當下，腦中可能一直縈繞著「對方喜歡我嗎？」的念頭，會緊張擔心對方不喜歡自己，滿腦子想到的都是自己的感受。萊爾˙朗茲建議，應該把對方當成主角，在對話時，表現出對眼前新朋友的興趣，而不是把主題圍繞在自己身上，這麼做容易讓人覺得自大。多多使用非語言符號，像是微笑，或是將身體面向對方，並且盡量減少和對方之間存在的障礙物，例如擺在桌上的包包、眼鏡等等，讓對方感覺彼此沒有隔閡，自然印象加分。

5.擺脫焦慮的手勢

和人初相識時，因為跟對方不夠熟悉，聊天談話難免不小心踩到彼此的地雷，這時會需要善意說法來帶過，不讓氣氛尷尬，整個人為了解除警報會變得很焦慮。通常說話較難被察覺到正在說謊，但身體語言可就誠實多了，像是手勢就很可能被看穿正在隱瞞些什麼，所以聊天時，盡量避免像是用手摸脖子、臉、耳朵或頭髮。手勢太多容易暴露焦慮情緒，被誤會的機率也愈高。

6.善解人意的舉動

剛開始還不了解對方時，可以透過身體語言來表達對某人的興趣，除此之外，還可以透過模仿對方的行為來做出相應的反應。因為從對方的立場出發，在事件發生時做出和對方類似的舉動，能讓對方覺得認同，留下一個值得信賴的印象。

7.見面前先排練

結識新朋友時，若在見面前還有時間的話，可以試著在腦中排練一下等會兒可能發生的情境。站在鏡子前，想像自己正與對方交談，試著在過程中對著鏡子笑一笑，以及擺姿勢、手勢，檢視自己聊天時的狀態。萊爾˙朗茲表示：「練習始終可以獲得更好的結果。」