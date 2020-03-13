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嫌7元運費後…李來希直接「開車南下花蓮」買口罩：誰要什麼實名制2.0？

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▲▼李來希再度批評「誰要什麼口罩實名制2.0」。（圖／翻攝自李來希臉書）

▲李來希再度批評「誰要什麼口罩實名制2.0」。（圖／翻攝自李來希臉書）

記者袁茵／綜合報導

台灣口罩實名制2.0在12日上路，開放網路下單、超商領貨，由於需要多付7元運費，使全國公務人員協會榮譽理事長李來希日前痛批「把人民當腦殘嗎？」李來希13日於臉書PO出自己買口罩的照片，原來他直接開車跑到花蓮去買口罩，還再度批評「誰要什麼口罩實名制2.0？」

李來希13日在臉書上PO出買到口罩的照片，他表示，今早從台北出發，冒雨南下花蓮，出了雪隧之後，天氣轉晴艷陽高照，過了蘇花改，進入花蓮市區看到藥局，一時興起路邊停車，掏出預備好的健保卡，詢問有無口罩？甜美的藥師雖然忙碌，卻也笑臉回應，就這樣順利的買到了兩份6片口罩，隨到隨買不用排隊。

▲▼退警總會前往地方法院抗議,耿繼文,李來希 。（圖／記者李毓康攝）

▲李來希（左） 。（資料圖／記者李毓康攝）

李來希表示，藥師基於專業，順便簡單問了下身體狀況，「這就是我們所要的簡單親切的購買口罩的模式，誰要什麼口罩實名制2.0，人民要的真的很簡單，日常交易行為越簡單越方便越好，不是嗎？」

李來希痛批，「買個簡單的口罩要先買讀卡機，還要上網、要預約、要轉帳、要抽籤，還要先付款，最後還要去超商取件，取件還要付通路費，是頭殼壞掉了嗎？」

最後，李來希為自己「最新鮮的採購口罩經驗」下出結論，「幸福花蓮，快樂花蓮，歡迎大家到花蓮！呵呵呵呵！」

李來希日前曾批評「口罩實名制2.0」，只是單純的供需失衡的應變措施而已，卻被偉大化成了一個什麼制度，「現在再創一個新的通路，透過網路購買而已，又被誇張的話術說什麼進階2.0？是什麼天才長髮披肩政務委員的創舉，真是騙死人不用償命！」

李來希當時提到，「價格不斷攀升，通路費、網路轉帳手續費，加上讀卡機購買費，要先學會上網上線，先付款再去超商取貨，這貨是輕輕的三張薄片口罩，對老年人而言卻是重得不能再重的口罩。那麼下一個進階3.0版要增加什麼費？買個口罩搞得這麼複雜，有必要嗎？下回買肉要不要也來個買肉實名制？那麼買滷肉飯是不是進階2.0？買烤鴨不就是進階3.0？真他奶奶的『實名制』。」

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