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控長女冒名貸千萬！「家恐被法拍」貧病老婦2度輕生…雙手顫抖：救救我

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張婦與小女兒面對銀行無端追償債務，已孤立無援。

圖、文／鏡週刊

一名有殘障、低收入戶身分的78歲婦人向本刊投訴，指其女婿和長女曾擔任興櫃公司的董事長、總經理，卻冒用她和小女兒名義，向中華銀行（已歇業）和一家公股銀行等銀行，以人頭貸款數千萬元。婦人在小女兒協助下，打贏與中華銀行的訴訟，但面對該公股銀行卻敗訴，導致房子遭貼封條將被法拍。婦人泣訴，女兒和女婿依舊過著住豪宅、開名車的奢侈日子，卻放任她獨自受苦，直喊：「真的活不下去！」

3月12日，本刊來到台北市內湖區一處破舊公寓，只見屋內處處壁癌、地板龜裂，居住環境不佳。屋主張姓婦人一見到記者，就雙手顫抖、聲淚俱下控訴：「我大女兒利用我的名義，將我住的海砂破屋向數家銀行貸款上千萬元，債務卻要我背；我只有小學畢業，領低收入戶、殘障手冊，更罹患巴金森氏症、憂鬱症，怎有能力償債？求你們救救我！」

張婦雙手顫抖，氣憤控訴女兒和女婿的所做所為。

張姓老婦的小女兒江小姐向本刊表示，她的大姊和姊夫在10多年前為投資做生意，竟偽造母親和她的印章及簽名，向中華銀行、某公股銀行等銀行貸款2000餘萬元。其中公股銀行這一筆，是2006年3月時，大姊以媽媽名下的房產抵押，在該銀行的分行貸款970萬元，同時媽媽還變成姊夫200萬元借款的保證人，如今大姊、姊夫撒手不管，全都變成媽媽要負責償還的債務。

張婦無端背債後，委託有法律背景的小女兒向法院提起確認債權不存在等告訴，結果面對中華銀行的3個訴訟皆勝訴，毋須償還借款；不過公股銀行的訴訟卻敗訴，等於近1200萬元的債務須由母親負擔。張婦與小女兒不明白，為何一模一樣的案件，法院卻一案兩判， 讓根本沒有能力借款的母親背負還款責任。

無力償還女兒、女婿詐貸，張婦的住家被貼上封條。

江小姐指出，該公股銀行眼看張婦付不出錢，於是在去年3月前來家裡貼封條；貧病交迫的母親見到此景，曾2度欲跳樓輕生，所幸被小女兒攔下。江小姐只能硬著頭皮，把逾期的10期貸款，加上強制執行的費用，用自己的積蓄先幫母親還了53萬元，但由於又要負責照顧母親生活起居及日常費用，目前已經心力交瘁，同樣無力再幫忙還錢。

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