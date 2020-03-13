《Pokemon GO》宣布取消社群日　網崩潰：我都請好假了

▲《Pokémon Go》取消本週末即將登場的社群日。（翻攝自Pokémon Go官網）

圖文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，截至目前為止全球確診人數已突破13萬人、造成近5,000人死亡。近日許多大型活動為避免群聚感染紛紛取消，全球擁有超過4億玩家的《Pokémon Go》也在今（13）日稍早宣布，取消本週末即將登場的社群日，讓許多網友哀號表示「我都請好假了」。

隨著新型冠狀病毒持續肆虐全球，導致許多大型活動被迫取消、延期，不少藝人的演唱會也受到波及，這回連知名手遊《Pokémon Go》原定將在15日登場的群日也宣布取消，讓許多玩家相當無奈。

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其實原先《Pokémon Go》官方發布3月社群日消息時，就曾特別提到疫情較嚴重的日本、韓國及義大利等地，因受新型冠狀病毒影響，確定將延後舉辦社群日的消息。隨著近日疫情再度升溫，《Pokémon Go》於今（13）日緊急宣布，取消這次全球社群日，並提出一系列應變方案，包含薰香（增加遇到寶可夢的機率）效果從半小時延長至一小時、孵蛋公里數減半等等。

該消息曝光後，不少台灣玩家湧入PTT哀號，「 武漢肺炎，Ｏ」、「為什麼不改成全日社群日，這樣也可以避免群聚啊」、「凱西你一定要記住是誰害你的」、「順便開放COVID或WUHAN的未知圖騰好了。」



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