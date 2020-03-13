防疫奇招！自保男逛街腰際卡「大圓盤」防人靠近：我無法應付病毒

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實習記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，義大利也成為嚴重疫區，目前已有超過1萬5000例確診。一名義大利的男子為了自保，遵從了世界衛生組織（WHO）的建議，精心製作一個黃色的「超大圓餅」，並套在自己身上，整個物體的大小媲美了傳統辦桌的桌子大小，與四周民眾都保持了安全距離。

據英國《每日郵報》報導，住在義大利的的一名男子近日前往了位在羅馬的特斯塔喬市場（Mercato di Testaccio），害怕遭受新冠病毒感染的他，腰際竟裝有一個超大型的黃色圓板。這個黃色圓板與傳統辦桌的桌子差不多大，讓別人根本沒辦法靠近他。

▲義大利在9日宣布全國封鎖。（圖／達志影像／美聯社）

義大利儼然成為全球第二大疫區，是除了中國大陸外，疫情最嚴重的地區，確診人數已突破1萬5000人。世界衛生組織早在2月28日宣布，新冠病毒已於四大洲肆意傳播，因此他們建議，人與人之間至少需要保持1公尺的距離。而這名奇葩男子正是為求自保，便照著世界衛生組織給出的建議。

這名男子的特殊穿著也引起了其他民眾的注意，他大方的向一旁的拍攝者表示，「我不能應付新冠病毒」，所以才要與旁人保持安全距離。