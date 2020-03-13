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美國1215人確診！　指揮中心：評估對這3州提升旅遊疫情建議

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▲新冠肺炎,新冠病毒,美國,華盛頓州,柯克蘭（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎席捲美國，華盛頓州疫情嚴峻。（圖／達志影像／美聯社）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎進入全球大流行，截至台灣時間13日上午，全球病例數突破12.8萬例，美國也幾乎全境淪陷，包括首都華盛頓哥倫比亞特區，至少有44州確診，總病例數達1215例。指揮中心表示，考慮對華盛頓州、紐約州與加州優先提升旅遊疫情建議，但公佈時間仍在研議中。

依據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，截至當地時間12日，全美共計1215人確診，首都華盛頓哥倫比亞特區（Washington D.C.）也出現確定病例。

請繼續往下閱讀...

在淪陷的44州中，華盛頓州單日飆升近百例，來到366例最多，其次是紐約217例、加州175例。美國總統川普已宣布，於當地時間13日午夜起，對歐洲26國實施30旅遊禁令，減緩疫情傳播。

指揮中心指揮官陳時中11日在記者會上表示，目前指揮中心已針對美國做高度警戒，但因為美國人口相對較多，以每百萬人數來看，確診數並不算太高，也考慮美國地方大，所以下一步會「分州、分區域」來進行相關管制。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥今（13）日受訪時表示，有鑒於美國部分地區疫情嚴重，目前是評估對華盛頓州、紐約州與加州優先提升旅遊疫情建議，但不會在今日宣佈，詳細時間仍有待指揮中心商議後公佈。

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