退休護理人看過來！台鐵徵「防疫天使」　時薪158元、3/20報名截止

▲台鐵防疫措施。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎蔓延，為強化防疫工作，交通部台鐵局10日已於南港站安裝紅外線熱顯像儀，另預計本月底前將於20個車站加裝32台。台鐵局表示，將對外招募84位「防疫天使」，協助監控測溫儀器，薪資將以每小時158元計算。

台鐵局10日於南港站安裝紅外線熱顯像儀，只要被測到體溫超過37.5度者，就會再以額溫槍複測，發燒者則會協助隔離與送醫，如果旅客有需求，也會主動提供口罩。

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台鐵局預定，3月底前於旅運量較大之基隆、汐止、南港、松山、台北、板橋、樹林、桃園、中壢、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、新左營、高雄、屏東、宜蘭、花蓮及台東站等20個車站，陸續配置第一批、共32台紅外線熱顯像儀。

▲台鐵南港站增設紅外線熱顯像儀。（圖／台鐵提供）

台鐵局表示，將對外招募「防疫天使」，協助監控測溫儀器，共20個車站需要84名專業護理人員。凡符合中華民國國民年齡滿18歲以上，身心健康且經公私立醫療院所健康檢查證明無法定傳染病者均可應徵，而具備護理背景人員(含退休護理背景人員)優先錄用，即日起至3月20日止，可撥打台鐵局各運務段防疫專線報名。

台鐵局表示，防疫天使工作內容包含協助監控車站設置之紅外線測溫儀器，同時依據「臺鐵局車站利用紅外線測溫儀發現發燒旅客處理程序」複測體溫超標旅客，以及其他車站交辦之相關防疫事宜。另防疫天使薪資將以每小時158元計算。

▲台鐵旅客人數眾多。（圖／台鐵局提供）

台鐵防疫專線

臺北運務段：

(02)23815226轉3286李佳霖小姐

臺中運務段：

(04)7623088謝婉霖小姐

高雄運務段：

(07)5810517傅雅慧小姐

宜蘭運務段：

(03)9372973轉16黃明琴小姐

花蓮運務段：

(03)8563062鄭奇倫先生