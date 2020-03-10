疑加速超船釀災！領港船遭貨輪猛撞右側　船長、船員落海亡…家屬見遺體淚崩

▲領港船遭貨輪猛撞當場翻覆，船長及船員落海身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者陳以昇／台北報導

新北市八里區的台北港9日晚間一艘領港船讓引水人登上貨輪後2船卻發生碰撞，造成領港船船長及船員落海身亡。據了解，領港船本應在引水人上貨輪後停下，待貨輪先行後從船尾繞道，但事發當下，領港船卻是加速想超過貨輪，才造成船隻碰撞翻覆，釀成2死悲劇。

回顧事發經過，9日晚間9時左右，一艘船名為騏龍的貨輪正要進港，卻不慎撞上另一艘名為永華6號的領港船，導致59歲楊姓船長以及29歲李姓船員當場落海。警消、海巡人員獲報到場救援，在翻覆的引水船內救出已無生命跡象的李男，緊急將他送往淡水馬偕醫院救治，雖經數小時的搶救，但李男仍在深夜11時宣告不治，而楊男則是在10日上午才被尋獲，但已成冰冷遺體，讓家屬接獲消息後難以接受，痛哭不已。

據了解，當時60歲陳姓引水人從領港船登上貨輪後準備入港，而按照正常程序，領港船本應停在原地等候，或是等候貨輪先行後從船尾繞道，但事發當下卻疑似加速超過貨輪船頭右轉，隨後失去動力，遭到貨輪猛撞船身，領港船當場翻覆。不過，由於2船上都有衛星定位系統，船行軌跡也都有紀錄，詳細的事發原因尚待海事報告出爐才能釐清。

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