美軍停止進口以色列「鐵穹」攔截飛彈　現有防禦系統難整合

▲以色列有效攔截戈蘭高地發射的短程火箭與砲彈，自稱國內的鐵穹是全球最好的防空系統。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國向以色列終止購買「鐵穹」（Iron Dome）防空系統的計畫，最主要的原因是因為以色列遲遲不提供「關鍵原始碼」，所以就算系統製造商拉斐爾不斷提供技術資訊，美國還是無法整合系統到現有防空作戰網絡的能力。

根據Business Insider報導，美國去年宣佈，將花費10億美元向以色列進口12具發射器、2具感測雷達、2套指管系統和240枚「鐵穹」攔截飛彈，以彌補現有導彈防禦系統的缺陷。事實上，美國陸軍對以色列的鐵穹系統的能力持懷疑意見，認為它的設計更傾向防禦火炮和巡航導彈的攻擊，無法攔截飛機和彈道導彈。

▲莫瑞上將是美國陸軍「未來司令部」（AFC）司令。（圖／取自免費圖庫Wikipedia）

據報導，莫瑞上將向眾議院軍事委員會表示，他們曾努力將鐵穹的元素整合到現有的防空系統，無奈以色列拒絕提供「關鍵原始碼」，因此就算拉斐爾不斷提供技術資訊，還是無法將鐵穹用於現有的防空系統，也正因如此，美軍決定取消採購。

對此，以色列國防部透過媒體回應，鐵穹是全球最好的防空系統，可攔截2000多次，攔截率超過百分之九十。他還補充說，鐵穹系統以及其他的組件都具用完整的連接能力，無論是內部還是外部系統是適用，且已經在幾次演練和試驗中得到了證實。

值得一提的是，去年敘利亞境內伊朗革命衛隊麾下的聖城部隊（Al-Quds force）為了反擊以色列轟炸，曾往戈蘭高地發射火箭砲，但以色列成功攔截下來，使外界認可鐵穹的性能。