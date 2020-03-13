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俄羅斯Tu-142監視極地演習　美軍速派F-22伴飛4小時

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▲▼ICEX 2020（圖／翻攝自海軍時報）

▲ICEX 2020（圖／翻攝自海軍時報）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國北方司令部在11日向國會報告，俄羅斯派遣2架圖-142偵察機（Tu-142）在9日於波弗特海（Beaufort Sea）附近徘徊，進入了阿拉斯加防空識別區（ADIZ），接近美軍正在進行ICEX 2020軍事演習的地點，偵查的意圖相當濃厚，美軍在得知消息後，也馬上派遣F-22和CF-18升空伴飛，最後徘徊飛行了約4個小時，直到離開阿拉斯加防空識別區。

ICEX 2020是美軍2年1次在北極海的軍演，於4日開始為期3周，目的是要鍛鍊在極地環境作戰，本次的主角為海狼級潛艦「康乃狄克號」（SSN 22）和洛杉磯級潛艦「托雷多號」（SSN 769），將由美國海軍極地海下實驗室（ASL）主導，與來自5個國家共數百人組成的團隊合作，完成這次的訓練。

防空識別區是一國基於空防需要，單方面所劃定的空域，以利軍方迅速定位管制，沒有國際法效力，範圍大於領空，飛行器若是進入某國防空識別區內，需要進行識別、告知動作，得以判斷飛行器有無攻擊、危險性質，若無危險性且停留時間短，則會進行勸告、了解動作；若是停留時間長，則有可能驅離。

空軍將軍特倫斯·奧肖尼西（Terrence J. O'Shaughnessy）表示，這2架偵察機沒有進入美國和加拿大的領空，而是在波弗特海徘徊，美軍在下令F-22和CF-18升空後，也派遣KC-135空中加油機和E-3空中預警機前往支援，這次的事件充分展現出「持久防禦」、「領域意識」的能力，也意味著美軍可以在盟軍主權領空內或附近區域將要發生的事情，保有立即應對威脅的能力。

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