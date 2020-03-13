俄羅斯Tu-142監視極地演習　美軍速派F-22伴飛4小時

▲ICEX 2020（圖／翻攝自海軍時報）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國北方司令部在11日向國會報告，俄羅斯派遣2架圖-142偵察機（Tu-142）在9日於波弗特海（Beaufort Sea）附近徘徊，進入了阿拉斯加防空識別區（ADIZ），接近美軍正在進行ICEX 2020軍事演習的地點，偵查的意圖相當濃厚，美軍在得知消息後，也馬上派遣F-22和CF-18升空伴飛，最後徘徊飛行了約4個小時，直到離開阿拉斯加防空識別區。

ICEX 2020是美軍2年1次在北極海的軍演，於4日開始為期3周，目的是要鍛鍊在極地環境作戰，本次的主角為海狼級潛艦「康乃狄克號」（SSN 22）和洛杉磯級潛艦「托雷多號」（SSN 769），將由美國海軍極地海下實驗室（ASL）主導，與來自5個國家共數百人組成的團隊合作，完成這次的訓練。

US service members hanging out on the Arctic Ice off the Alaskan coast during the sub exercise ICEX 2020 took video of US and Canadian aircraft intercepting Russian reconnaissance planes flying. Does this count as a multi-domain operation? pic.twitter.com/gY4psDhVsP — Chris (@chrstphr_woody) March 11, 2020

防空識別區是一國基於空防需要，單方面所劃定的空域，以利軍方迅速定位管制，沒有國際法效力，範圍大於領空，飛行器若是進入某國防空識別區內，需要進行識別、告知動作，得以判斷飛行器有無攻擊、危險性質，若無危險性且停留時間短，則會進行勸告、了解動作；若是停留時間長，則有可能驅離。

空軍將軍特倫斯·奧肖尼西（Terrence J. O'Shaughnessy）表示，這2架偵察機沒有進入美國和加拿大的領空，而是在波弗特海徘徊，美軍在下令F-22和CF-18升空後，也派遣KC-135空中加油機和E-3空中預警機前往支援，這次的事件充分展現出「持久防禦」、「領域意識」的能力，也意味著美軍可以在盟軍主權領空內或附近區域將要發生的事情，保有立即應對威脅的能力。