俄羅斯Tu-142監視極地演習　美軍速派F-22伴飛4小時

▲ICEX 2020(圖/翻攝自海軍時報)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國北方司令部在11日向國會報告,俄羅斯派遣2架圖-142偵察機(Tu-142)在9日於波弗特海(Beaufort Sea)附近徘徊,進入了阿拉斯加防空識別區(ADIZ),接近美軍正在進行ICEX 2020軍事演習的地點,偵查的意圖相當濃厚,美軍在得知消息後,也馬上派遣F-22和CF-18升空伴飛,最後徘徊飛行了約4個小時,直到離開阿拉斯加防空識別區。

ICEX 2020是美軍2年1次在北極海的軍演,於4日開始為期3周,目的是要鍛鍊在極地環境作戰,本次的主角為海狼級潛艦「康乃狄克號」(SSN 22)和洛杉磯級潛艦「托雷多號」(SSN 769),將由美國海軍極地海下實驗室(ASL)主導,與來自5個國家共數百人組成的團隊合作,完成這次的訓練。

US service members hanging out on the Arctic Ice off the Alaskan coast during the sub exercise ICEX 2020 took video of US and Canadian aircraft intercepting Russian reconnaissance planes flying. Does this count as a multi-domain operation? pic.twitter.com/gY4psDhVsP