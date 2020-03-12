阿拉伯近5年軍武進口NO1　幕後大推手川普積極推動交易

▲美國的大型國防合約商洛馬在2019年與與台灣漢翔航空公司成立F-16亞太維修中心。（圖／軍聞社）

記者楊庭蒝／綜合報導

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發表一項最新的研究報告指出，從2015到2019年間，全球最大的武器出口國是美國，與第2名的俄羅斯相比，提供的物資高出76％，部分原因是這5年來歐洲、澳洲、日本和台灣對於先進的戰鬥飛機、直升幾的需求增加。

在這5年當中，美國向全球96個國家提供武器，包括防空系統、裝甲車、導彈和衛星等，其中有一半流向中東地區，與2010到2014年相比，增長了61％，沙烏地阿拉伯是最大進口國，裝甲車、教練機、導彈和制導炸彈（Guided bomb）是主要進口的武器。另外，美國對於歐洲和非洲的出口也有所增長，對於亞洲和大洋洲則是相對減少。

根據《美國國防新聞週刊》報導，與2010到2014年相比，全球武器出口成長了接近6％，與2005到2009年相比更是成長了20％。儘管美國國會試圖限制對阿拉伯的武器出口，但直至2019年仍沒有完全停止。

▲1980-2019年世界主要武器國際轉移趨勢。（圖／翻攝自SIPRI官方網站）

美國總統川普甚至還在2019年宣布，要推動和阿拉伯及其他中東國家的武器交易，總金額達到80億美元（約台幣2400億元），以生產制導炸彈和其他相關零件，如果限制向阿拉伯出口武器，會削減美國的全國競爭力，並損害和其他盟友、夥伴的重要關係。

SIPRI列出武器出口前5名的國家，分別是美國（36％）、俄羅斯（21％）、法國（7.9％）、德國（5.8％）和中國（5.5％）；而進口前5名國家則是阿拉伯（12％）、印度（9.2％）、埃及（5.8％）、澳洲（4.9％）和中國（4.3％）。