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阿富汗總統點頭釋放1500名囚犯　美方承諾14個月全數撤軍

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▲▼美國談判特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）與塔利班首席談判代表巴拉達（Mullah Abdul Ghani Baradar）。（圖／路透）

▲美國與塔利班會面協商和平協議。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）11日簽署一項法令，同意釋放1500名囚犯，做為與塔利班協商進行和平協議所釋出的善意，結束阿富汗戰爭的目標又前進一大步。美國阿富汗和解問題特別代表哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）證實此項消息，也敦促雙方可以立即協議釋放囚犯的細節。

簽署法令的消息由甘尼的發言人藉由Twitter宣布，此外他也透露，釋放囚犯的方法，會在當地時間14日開始，每天釋放100名囚犯，在1500人釋放完畢後會開始進一步協商，有望再釋放3500人，總數達到5000人。

美國與塔利班先前於2月29日達成了和平協議，答應將逐一撤出在阿富汗的美軍，計畫將1萬3000名駐阿美軍消減至8600人，而塔利班則承諾不再讓阿富汗成為恐怖份子的庇護所。此外，協議內容還提到，交換戰俘和要求阿富汗釋放所有關押人員，但阿富汗政府在3月初拒絕了釋放囚犯的協議。

▲▼阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）。（圖／路透）

▲阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）。（圖／路透）

美國與塔利班的協議，除了第一步削減軍力至8600人後，如果塔利班完全遵照協議行動，也會在14個月內達到全數撤軍的目標，另外還會關閉5個在阿富汗的軍事基地，因為美方的善意，才讓塔利班願意與阿富汗政府的協商之路出現曙光。

在阿富汗政府拒絕協議內容後，塔利班也揚言要恢復武力行動，直到阿富汗願意釋放囚犯為止。甘尼在11日的決定，可以看出在多重考量之下，立場慢慢緩和下來，不過他也要求這些被釋放的人員不得再回到前線作戰。在三方的努力之下，在阿富汗的緊張關係看似已經趨緩，但仍要觀察塔利班後續是否願意遵守協議，才是外界最關注的事情。

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