土地公廟前車遭擦撞他報案　警察趕到「一次開兩張」：兩人都違停

▲李男日前開車到土地公廟拜拜，回家時發現愛車遭擦撞向警方求助，警調閱路口附近監視器，發現一名74歲陳男肇事逃逸。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市第三警分局交通分隊日前接獲1件交通事故案件，李男向警方表示，他將車輛停放在東區三賢東路與十甲東一街口，要到附近的土地公廟拜拜，豈料回家時卻發現愛車多了不明擦撞痕跡，只好向警方求助。經警調閱路口附近監視器，發現一名74歲陳男肇事逃逸，遂請陳到案說明，經查陳有逃逸之實，將依法予以舉發；但警方發現李、陳都將車停在紅線處，因此2人又多吃一張罰單。

陳男向警方表示，他當時拜拜完要離開，發車起步時不慎與停在前方的車輛擦撞，他辯稱「擦撞後有留在車上停等片刻，後來認為應該只是輕微擦撞，因此沒有下車查看」。

警方調查，陳男拜拜完離開後，起步沒有估算好距離，不慎擦撞前方李姓駕駛車輛，隨即離開現場，並無其所稱留在現場等待情事，自認不嚴重也沒有報案，警方勘驗雙方車損，均發現吻合的擦撞痕跡，警方對於陳男說詞不予採信，依「交通事故發生未依規定處置」的違規行為予以舉發。而後來警方調閱監視器發現，李男雖遭陳男車輛擦撞，但2人都是停在紅線違規處，因此警方將分別舉發違規停車。

▲警方調閱監視器發現，李男雖遭陳男車輛擦撞，但2人都是停在紅線違規處，因此警方將分別舉發違規停車。

分隊長蔡興邦表示，陳男駕駛車輛擦撞上李姓駕駛自小客車，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上、3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，陳男仍不得離開現場，該逃逸之行為將會依規定舉發。

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