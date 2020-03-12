OL助德國網友買「肺炎物資」急匯400美元　警方：母湯哦這是詐騙！

記者洪正達／高雄報導

高雄一名身穿OL套裝的女子日前在鳳山曹公路的一間銀行辦理國際匯款時，著急地向行員詢問「匯款到國外要多久」，行員一聽驚覺女子可能遭到詐騙，當下立即報案，直到警方到達現場時才表示，自己認識的德國網友需400美元購買「新冠肺炎防疫物資」，員警不斷的勸說這是典型的詐騙手法後，才讓女子收手。

▲賴女急忙想匯款到國外，引起行員注意向警方報案。（圖／記者洪正達翻攝）



鳳山分局表示，當時派員前往處理時，賴姓女子（40歲）緊張的跟警方說：「他說他那裡因為新冠病毒肺炎影響急需救命錢，讓我匯款好不好？」員警聽聞後便請賴女冷靜後解釋發生情形，賴女表示日前在網路上認識一名德國網友，對方表明最近受新冠病毒肺炎影響，急須要一筆錢購買防疫物資，因此，才拜託她匯款美金400元（折合台幣約12000元）幫助他其度過難關。

▲在警方不停勸說下，賴女才打消匯款念頭。（圖／記者洪正達翻攝）

於是賴女禁不起網友的一再懇求趕赴銀行要匯款，警方了解狀況後連忙以實際案例分析，告知賴女這是典型網路交友詐騙手法，更不忘叮囑：「在網路上遇到有人要借錢，一定要非常小心的查證才行。」，在連番勸說下賴女終於打消匯款念頭，並答謝警方協助。

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