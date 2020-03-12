北市聯醫調整「一般、加護病房」探病時間　統一晚間7點～7點半！

▲台北市立聯合醫院調整一般病房和加護病房探病時間。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫情未停，各醫院也紛紛加強防疫措施，台北市立聯合醫院今（12）日宣布，3/16起調整一般病房、加護病房探病時間。院方表示，除和平院區為專責防疫醫院，謝絕一般病房探病外，其餘各院區一般病房探病以及加護病房（含和平院區）時間調整為晚間19點至19點30分。

北市聯醫表示，就醫、住院、洽公民眾及陪病家屬進入醫院持健保卡、身分證或相關文件，務必配戴外科口罩並主動告知旅遊史（Travel history）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact history）及是否群聚（Cluster）等資訊。

請繼續往下閱讀...

會客每次限2名、陪病家屬（含照服員）每床限1名，且須出示陪伴證並量測體溫無發燒、無呼吸道症狀者才能入院陪病，另外，也建議家屬多改以通訊軟體，如LINE視訊等以滿足探病需求。

北市聯醫提醒，民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人多擁擠的公共場所等習慣；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，務必戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。