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解放軍退將：台獨分子應列「戰犯」　台海若爆衝突「蔡英文挑起」

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▲▼立法院2/25三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，蔡英文總統隨即在傍晚於總統府內簽署該項條例。席間並將簽署用筆贈與衛福部長陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

▲羅援指蔡英文藉「疫」反中謀獨。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍前少將羅援近日在大陸官媒《環球網》發文指出，在舉國抗疫過程中，蔡英文、賴清德、蘇貞昌等中華民族的敗類，對大陸落井下石、趁火打劫，想藉「疫」反中謀獨，「應將這些台獨死硬分子列入挑起兩岸軍事衝突的戰爭罪犯名單。」

羅援表示，蔡英文、賴清德、蘇貞昌等人數典忘祖，狐假虎威，完全撕破所謂「人權」「民主」的虛假面目，不僅挑戰中國大陸，而且挑戰人類公德，這些人必須要為自己的言行付出代價。「惡有惡報絕不是說說而已，而是要讓行惡者切身感受到後果，首先，要從心理上震懾、擊垮，不能讓他們在氣勢上如此囂張。」

▼解放軍前少將羅援。（圖／CFP）

▲▼解放軍少將羅援。（圖／CFP）

羅援提到，在這次抗疫過程中，大陸不僅表現出應對突發公共衛生事件的能力，也表現出軍隊強大的動員、組織協調和機動投送能力，以及軍民團結如一人的強大凝聚力，「將這種『非戰爭軍事行動』轉化為『戰爭軍事行動』，只需要啟動轉化機制即可；將這種應對『天災』的實力轉化為應對台獨人禍的能力，對台獨分裂主義勢力將是滅頂之災。」

羅援還說，在行動上一定要採取有效措施，加大懲罰力度，包含修改《反分裂國家法》，明確規定出使用「非和平方式」處理台灣問題的底線，具體將「外國勢力的干涉」方式定義出來，避免台獨分子以打「擦邊球」的形式肆無忌憚挑釁。

羅援並強調，應將台獨死硬分子列入挑起兩岸軍事衝突的戰爭罪犯名單， 「現在，蔡英文、賴清德等不斷叫囂武力『對抗大陸』，不斷從美國購買先進武器，就是試圖以武拒統，把台灣推向戰爭的不歸之路。如果台海發生軍事衝突，他們就是挑起事端的罪魁禍首。」

▼羅援主張公布「統一時間表」。（圖／CFP）

▲廈門環島路一國兩制統一中國。（圖／視覺中國）

羅援指出，要對台獨分子分裂祖國的言行及時公佈，制定台獨言行備忘錄，「為以後清算分裂祖國的罪犯提供事實依據，也讓全世界認清是誰在挑動戰爭，一旦解放軍使用武力手段那也是被逼無奈的反擊之舉。從而，進一步佔領輿論和道德的制高點。」

羅援表示，要對支持台獨的企業和個人實施制裁，不能讓一些人一邊搞台獨，一邊賺大陸的錢，還有，加強針對台獨骨幹分子和台獨分裂圖謀的有可操作性和能見度並且帶實戰背景和假想敵的演練，在加強對台灣人民進行「和平統一」益處教育的同時，也要加強對台灣一旦「武統」所要付出代價的宣傳，讓台灣人民在和平與戰爭、統一與分裂之間做出抉擇。

羅援強調，要適時公佈「統一時間表」，不能讓台灣問題久拖不決，「當前，台獨分裂勢力正在分裂祖國的道路上越走越遠，和平統一的空間被擠壓得越來越小。而無論『武統』還是『和統』，兩岸統一的歷史大勢是任何人都不可阻擋的。」

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