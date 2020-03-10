反對修國土計畫法　國民黨團批「趁防疫偷渡」：行政院提一次就封殺一次

▲國民黨團召開「反對政府帶頭炒地皮 退回《國土計畫法》修法」記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院會日前通過《國土計畫法》部分條文修正草案，因應重大建設可檢討變更等內容，引發外界質疑重大計畫未來可不受「國土計畫法」限制，並以「國家重大建設」為名，等於是替財團「開大門」、「炒地皮」。國民黨團10日召開記者會，批評行政院版《國土計畫法》根本是中央帶領地方破壞國土，儼然成「國土開發計劃法」，因此反對修法內容，呼籲行政院積極與民間保育、環保團體對話，審慎研議是否有修法的必要性。

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者徐斌慎攝）

書記長蔣萬安指出，行政院在2月20日院會通過《國土計畫法》修正草案並送進立法院，國民黨團與其他在野黨團3月6日將此草案退回程序委員會，包括兩項重點黨團無法接受，第一是沒有明確定義，將「國家重大建設」文字納入，恐導致《國土計畫法》形同具文；第二是將《國土計畫法》中，要求縣市政府在今年4月30日公布縣市政府的國土計畫，草案中卻將時間往後延長且沒有任何時間表，「國民黨團絕對無法接受以「重大建設」之名，規避《國土計畫法》，讓國土計畫的施行形同虛設，這根本是破壞國土的作為。」

首席副書記長林奕華痛批，防疫怕破口，國土計畫也怕破口，行政院一意孤行製造國土計畫破口，質疑重大建設是行政院說了算？還是民進黨說了算？內政委員會召委陳玉珍表示，行政院偷渡《國土計畫法》的目的，再次顯示民進黨完全執政、完全鴨霸的心態，不顧國內環保、保育團體全力反對的呼聲，讓外界強烈質疑行政院執意在全國防疫期間，硬闖非急迫性的《國土計畫法》修法，身為內政委員會召委，她絕不會讓民進黨將草案送進委員會排審。

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者徐斌慎攝）

藍委洪孟楷則批評， 520即將到來，現在的行政院等於是看守內閣，依照慣例不可提出重大法案，但蘇內閣卻趁「疫」打劫，其心可議，「國民黨團的立場相當明確，只要是重大爭議性法案，行政院提一次，國民黨團必定封殺一次。」

出席記者會、一手催生《國土計畫法》的前立委、現任海洋大學教授邱文彥也批評，行政院版修法內容，完全無法顧及國土保育和農地安全使用的精神，應該先讓地方政府盤點土地使用現況，再由中央做出統合性開發計畫，而國土計畫本該循序漸進的檢討，而不是急就章、草率行事，因此支持退回《國土計畫法》修正草案。