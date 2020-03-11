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iOS 14程式碼洩更多新品資訊！新一代iPad Pro有3鏡頭、Apple TV有新遙控器

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▲iPad pro的外型採用蘋果舊式銳利、方正的設計美學。（圖／翻攝自Apple官網）

▲科技網站《9to5Mac》解析iOS 14程式碼進一步證實了蘋果即將推出新一代硬體設備的更多細節。（圖／翻攝自Apple官網）

記者王曉敏／綜合報導

預期蘋果將於6月的WWDC（全球軟體開發者年會）上發表iOS 14等作業系統更新，而稍早科技網站《9to5Mac》解析iOS 14程式碼進一步證實了蘋果即將推出新一代硬體設備的更多細節，包括iPad Pro、iPhone 9，除此之外，程式碼更透露蘋果正在開發全新的Apple TV遙控器。

新一代iPad Pro

與供應鏈釋出的報告一致，根據iOS 14程式碼，新一代iPad Pro將配備全新3鏡頭相機。該鏡頭配置將包括ToF（飛時測距）3D感測鏡頭、廣角鏡、超廣角鏡及望遠鏡頭。這將是當前iPad Pro的一項重大更新。

ToF感測器可能更是用於全新的AR功能，此前《9to5Mac》報導曾指出，蘋果正為iOS 14開發一款新的AR App，將允許用戶透過AR獲取更多與周遭有關的資訊。

iPhone 9

iOS 14程式碼也透露更多關於iPhone 9的訊息，再次證實了供應鏈消息。iPhone 9將支援Touch ID及「Express Transit」（快速交通）功能，希望能推動未支援該功能的iPhone 6用戶升級至iPhone 9。

iPhone 9（或稱iPhone SE 2）預計於今年春季與iOS 13.4一同推出（除非新冠病毒造成任何重大延誤）。

Apple TV

先前版本的tvOS 13程式碼顯示，蘋果正在開發全新的Apple TV電視盒，但iOS 14程式碼內則帶來了新消息，即一款全新的Apple TV遙控器。

目前關於該遙控器尚無任何具體訊息，此前，圓先的Siri Remote一直是Apple TV用戶的爭論焦點，且其價格過高，無助於Apple TV與低價串流媒體電視盒競爭。

此外，蘋果也為Apple TV開發新的鍛鍊App，用戶下載App後可透過Apple TV指導進行鍛鍊，所有數據將同步至Apple Watch，也可配合Apple Music在訓練的同時收聽音樂。

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