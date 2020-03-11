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「普丁任期歸零」修憲通過　國家不穩需掌權直到2036年

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▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁表示不願意學習前蘇聯領導人終生掌權的模式，認為修憲是基於國家穩定的考量。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者簡立宇／綜合報導

交錯擔任總統、總理，治理俄羅斯20年的普丁（Vladimir Putin），在1月15日宣告將在2024年總統卸任以後，把總統任期改為2任以內，如今情況出現轉變，「團結俄羅斯黨」（United Russia Party）的國會議員，在10日提出憲法修正案，表態支持廢除總統連任次數上限，並將普丁的總統任期歸零重新計算。

這項修憲方案在11日進行最終3讀表決，根據《路透》報導，只要普丁的健康與選情允許，並以6年1任並連任1次計算，他可以連任直到2036年，那時他已經83歲了。普丁表示，「這項提議移除對所有人的限制，包括在職總統。」但如果國家恢復穩定，將不排除恢復總統任期限制。

國家杜馬（State Duma）投票通過泰勒斯科娃（Valentina Tereshkova）提出「讓普丁總統任期歸零」的提案，382位議員支持，44位議員在表決時棄權。憲法修正案將在4月進行全民公投。

普丁也舉了美國前總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）的例子，美國時處動盪，他連續擔任4屆總統，因此限制總統任期有時是多餘的。普丁表示，「在國家正經歷動盪與困難時，穩定性大概是最重要的一件事」，從1991年蘇聯解體以來，俄羅斯仍處在恢復期。

▲▼俄羅斯總統普丁（左）與原總理梅德韋傑夫（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 俄羅斯總統普丁（左）與原總理梅德韋傑夫（右）。（圖／達志影像／美聯社）

根據BBC報導，早在2017年普丁就被問到是否會透過修憲「取消總統連任或任期限制」，當時普丁表示，不希望到100歲還在當總統。今年1月15日，他在年度國情咨文演說中，宣告有「重大修憲計畫」，表示將在2024年卸任以後，縮限總統職權

話一說完，俄國總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示服從，並帶領內閣總辭。然而此舉被外界認為是普丁為了在總統屆滿後繼續掌握實權，縮限總統權力，並擴大總理與國務院權限，退居幕後但是仍掌握國家統治大權。

對於10日的修憲案，普丁沒有解釋未來的規劃，但他表示，他沒有興趣比照前蘇聯時代，緊握權力直到死在任內。提出議案的泰勒斯科娃解釋，選民曾在最近幾次會議中告訴立法者，他們想要普丁繼續治理俄國。「如果突然有什麼事出錯了怎麼辦？普丁有這個能力支撐我們。」

 
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