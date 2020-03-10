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國際油價狂瀉24%！　「沙俄石油戰」創30年單日最慘烈跌勢

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▲摩根史坦利指出，世界經濟成長放緩拖累了市場對石油的需求。（圖／路透）

▲沙烏地阿拉伯和俄羅斯石油減產談不攏，轉而發動「石油戰」。（圖／路透社）

中央社／記者尹俊傑

新冠肺炎疫情削弱能源需求，沙烏地阿拉伯與俄羅斯又因減產談不攏而打起油價戰，油市供給過剩憂慮蔓延，導致國際油價今天狂瀉24%，創1991年波灣戰爭爆發以來最慘跌勢。

石油輸出國家組織（OPEC）上週未能與以俄羅斯為首的產油夥伴達成減產共識，沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）隨後宣布多數外銷油品大降價，意圖搶俄羅斯的地盤。為期3年的產油限制協議破裂後，沙烏地阿拉伯與俄羅斯都揚言增產，導致油價直落。

倫敦布倫特原油價格今天大跌10.91美元，跌幅24.1%，收在每桶34.36美元。紐約西德州中級原油（WTI）崩跌10.15美元，跌幅24.59%，收在每桶31.13美元，創4年來新低。

兩項油價盤中最大跌幅都超過30%，如今與1月上旬所創高點相比已跌了一半。

高盛集團（Goldman Sachs）能源研究主管庫瓦林（Damien Courvalin）形容，油價大戰已正式開打，油市展望比2014年11月油價崩盤時還糟糕。

庫瓦林在報告中指出，當前全球經濟因2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊而更加脆弱。高盛已將第2、3季布倫特油價預測下修至每桶30美元，部分分析師預期國際油價恐跌破20美元關卡。

國際能源總署（IEA）今天表示，今年首季全球每日石油需求減少250萬桶，主要受中國能源需求減弱拖累。IEA先前預期今年全球每日石油需求將增加82.5萬桶，隨著新冠肺炎疫情蔓延，IEA大幅下修預測，目前預期今年全球每日石油需求將減少9萬桶。

根據IEA說法，今年將是2009年以來首個全球石油需求下滑的年度。

在能源需求前景轉差的情況下，以沙烏地阿拉伯為首的OPEC上週在維也納集會，建議4月起每日產油進一步減少150萬桶，並實施到今年底。但以俄羅斯為首的產油夥伴反對，導致這個稱作OPEC+的產油集團談判破裂，現行減產協議3月底到期後成員國產油將不受限。

沙烏地阿美石油公司7日無預警宣布多數外銷油品售價大幅降低。沙烏地阿拉伯目前每日產油970萬桶，傳聞沙國準備讓每日產油量突破1000萬桶水準。

上次國際油價崩盤是2014年11月，當時油價因美國頁岩油供給增加而承壓，OPEC又決議不減產，導致國際油價不支倒地。2014年6月布倫特油價每桶曾高達112美元，到了2016年1月低點只剩31美元。

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