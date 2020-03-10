失控男4度家暴…吉他猛K妻狂譙：妳都在討客兄！　無視保護令遭判5個月

▲陳姓男子多次家暴妻子，日前橋頭地院審理完判他有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

67歲陳姓男子2017年才因家暴入監服刑4月，怎料才出獄不到半年，他又再次對老婆施暴，不僅拿吉他猛揮打，還不斷以台語「妳都在討客兄」辱罵妻子。橋頭地院日前依違反保護令罪，判陳男有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。全案仍可上訴。

陳男因不時會對老婆家暴，2017年高雄少年及家事法院裁定核發保護令給陳妻，讓她能免除身體、精神等不法侵害及騷擾的行為。未料，同年11月18日及29日陳男又再次失控，酒後以台語辱罵老婆，「妳都去給人家弄」、「妳都出去討客兄」等話。陳妻精神崩潰下急衝至警局報案，當時陳男被依違反保護令罪判處有期徒刑4月。

孰料陳男出獄不到半年，2019年8月6日下午返回高雄家中時，他又再次情緒激動，不僅一直以台語「妳都在討客兄」狂譙老婆，同時還拿起一旁吉他猛打，對妻子施以身體、精神上各種不法侵害的暴力行為。四度受暴的陳妻，一氣之下怒衝至警局報案，希望能透過司法尋求庇護。

橋頭地院審理時認為陳男一犯再犯，無視保護令的公權力及防治家暴的作用，行為實在不應該，考量他勉強維持家庭經濟情況及國小畢業的教育程度，審結判他有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。全案仍可上訴。

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