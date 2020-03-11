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蔡宜芳「不斷電幽會」全記錄！車停紅線甜交纏　知名摩鐵上滿3小時

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柯文哲將張益贍視為心腹，指派他為保母以指導蔡宜芳，張果然遵從指令，在摩鐵「指導」3小時才離開。（圖／本刊攝影組）

▲柯文哲將張益贍視為心腹，指派他為保母以指導蔡宜芳，張果然遵從指令，在摩鐵「指導」3小時才離開。（圖／本刊攝影組）

圖、文／CTWANT

民眾黨新秀蔡宜芳長相精緻、身材火辣，黨主席柯文哲特別指派心腹張益贍為老師加以指導照顧，張果然不辱使命，連蔡宜芳的私生活「一併包辦」。還將愛徒帶到摩鐵「秘密授課」，3小時待好待滿，身體力行「指導」蔡宜芳。

3月1日中午兩人先在蔡宜芳住家附近喝了2小時咖啡，再到對街牛排館「續攤」2小時。吃飽喝足，這對「不倫鴛鴦」終於想到還有公務沒做，一起前往忠孝東路四段的民眾黨部，將張車上的文宣品搬進辦公室，張益贍捨不得蔡宜芳辛苦，將所有重物往身上攬，忙進忙出卸貨完畢後，小倆口的夜晚正要開始璀璨。

1日中午，張益贍沒有把握連假陪伴妻女，反倒驅車來與蔡宜芳喝咖啡。（圖／本刊攝影組）

▲1日中午，張益贍沒有把握連假陪伴妻女，反倒驅車來與蔡宜芳喝咖啡。（圖／本刊攝影組）

晚間7時許2人往永和前進，行經福和橋時，張益贍刻意放慢車速，似是在討論良宵該在哪裡度過，他們在市區稍微徘徊，最終來到保順街，一個轉彎就「滑」進汽車旅館。

張益贍看來已非首度光臨，他先掏出千元大鈔給櫃檯，停頓幾秒後又拿出休息券，最終沒有付錢就取得房卡，心滿意足的載著爆乳愛徒入內休息，在房間內「秘密授課」。

該旅館以浪漫舒適聞名，主打熱情海洋、古典宮廷和童話風格等不同主題房型，兩人待好待滿3小時才離開，看來五十歲的張益贍體力過人，也謹記柯文哲的叮嚀，將蔡宜芳的「身心靈」照顧得無微不至。

3小時不斷電的「指導」讓張益贍和蔡宜芳精疲力盡，晚間11時許到鹽酥雞攤補充營養。（圖／本刊攝影組）

▲3小時不斷電的「指導」讓張益贍和蔡宜芳精疲力盡，晚間11時許到鹽酥雞攤補充營養。（圖／本刊攝影組）

「課後輔導」近晚間11時才結束，蔡宜芳回家路上，張益贍還到炸物攤購買消夜，來不及上車就在路邊大快朵頤，充實一天也在蔡宜芳進家門後畫下句點。

本刊致電張益贍，他否認與蔡宜芳交往，記者詢問是否進出摩鐵，他立刻反問「有什麼證據嗎」？強調沒有去汽車旅館，但聽聞本刊掌握證據，他則改口說是去「討論公事」，也將和妻子如實報告他與蔡宜芳的「公務交往關係」。

蔡宜芳則回應，與張益贍是同黨同事，時常見面、喝咖啡，曾一起到汽車旅館「開會」，她知道張已婚，2人沒有任何私情。但在本刊致電當晚，蔡宜芳就無預警關閉個人臉書和粉絲專頁。

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張益贍發生車禍後立刻在蔡宜芳身上尋求慰藉，2人不顧一旁的車水馬龍，在車上大方熱吻。（圖／本刊攝影組）

▲張益贍發生車禍後立刻在蔡宜芳身上尋求慰藉，2人不顧一旁的車水馬龍，在車上大方熱吻。（圖／本刊攝影組）

民眾黨主席柯文哲心腹、台北市文化基金會副執行長張益贍，遭爆與同黨新秀蔡宜芳過從甚密，6天內3度約會，送蔡回家時，於女方住處外難捨難分，將車違停紅線談心到深夜，本刊直擊2人激情熱吻，張益贍的手還在蔡宜芳胸前游移許久，激烈程度讓人臉紅心跳。

上月27日傍晚5時許，張益贍到青島東路接蔡宜芳下班，一同前往信義區與友人聚餐，張益贍卻刻意讓女方先下車，自己在附近電影院閒晃10多分鐘才進餐廳，似是要營造前後到場的假象，離開時也刻意與蔡保持距離，十分保護這段戀情。

晚間10點半友人先離開，2人又馬上變身小情侶，在香堤大道浪漫散步，又一同步行到停車場取車，雖然張益贍行駛時不開大燈，快速道路上時速只有40公里，種種三寶行徑都沒有減少蔡宜芳對他的情意，晚間11時抵達蔡的住處，他們仍捨不得美好夜晚就此結束。

 張益贍3日中午卻溜班幽會蔡宜芳，更在斑馬線上演你追我跑的青春戲碼。（圖／本刊攝影組）

▲張益贍3日中午卻溜班幽會蔡宜芳，更在斑馬線上演你追我跑的青春戲碼。（圖／本刊攝影組）

張益贍將車子違停在紅線上，兩人在車上談心聊天約1小時，張的手更不時伸向蔡宜芳，一遍又一遍輕撫她的髮絲肩膀，蔡宜芳非但沒有拒絕，還被張逗得花枝亂顫，纏綿到午夜才離情依依的分開。

本月3日，本刊再次直擊張益贍去接蔡宜芳下班，他們在大台北地區閒晃，行經和平東路基隆路口時還與前方計程車擦撞，司機原先怒氣沖沖地下車理論，張益贍立刻掏出錢包，塞給司機計程車數張千元大鈔，一個紅燈的時間就結束這場糾紛，充分展現危機處理的高超能力。

晚間8時許，他們來到文山區某大樓，張益贍將車子臨停路邊，立刻伸手撫摸蔡宜芳的肩膀脖子，蔡也將頭靠在張的肩膀上，2人在車上甜蜜擁吻，張益贍的頭還在蔡的肩膀下方徘徊，久久不肯離開。

但「收驚儀式」還沒結束，張益贍的手以不自然的姿勢伸到蔡宜芳胸前游移，動作看起來像是「用手在調混音鍵的DJ」，持續40秒才在激吻中結束，而張益贍抽出手時，還明顯因遇上障礙物而稍有阻礙。

本刊致電張益贍，他否認與蔡宜芳交往，記者詢問是否進出摩鐵，他立刻反問「有什麼證據嗎」？強調沒有去汽車旅館，但聽聞本刊掌握證據，他則改口說是去「討論公事」，也將和妻子如實報告他與蔡宜芳的「公務交往關係」。

蔡宜芳則回應，與張益贍是同黨同事，時常見面、喝咖啡，曾一起到汽車旅館「開會」，她知道張已婚，2人沒有任何私情。但在本刊致電當晚，蔡宜芳就無預警關閉個人臉書和粉絲專頁。

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