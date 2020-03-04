一隻烤雞惹禍！女讓它「坐」博愛座相伴　莽男見狀氣噗噗…雙方互槓下場曝

▲2名台鐵乘客為了烤雞放置博愛座起衝突，互告傷害及公然侮辱，法官判刑。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳韻如／新北報導

邱姓女子搭乘火車時，將烤雞及飲料等食物放置在隔壁博愛座上，鍾姓男子見狀遂上前勸阻，雙方卻爆發口角，邱女氣得出言辱罵「X你媽」，而鍾男也不甘示弱從後方猛撞對方，雙方因此互控傷害、公然侮辱。法院審理後，則依傷害罪判鍾男拘役20日，得易科罰金2萬元；邱女則被判罰5千元，得易服勞役5天。

判決書指出，鍾男2018年6月間搭乘台鐵南下，行經新北市浮洲站與樹林站時，見到邱女將物品放置在一旁空著的博愛座上，於是出言糾正，要邱女不應佔用博愛座，而邱女則解釋，因袋內有烤雞及飲料，為免傾倒所以不方便挪動。

沒想到，鍾男卻因此不滿，出手推了邱女的包包，2人就這樣一來一往互推，鍾男最後乾脆直接坐到博愛座上。

原以為事情已告一段落，未料，邱女卻氣不過，在下車前對著鍾男怒罵，「X你媽的X」。鍾男見狀，也不甘示弱走到邱女後方，隨後猛撞，導致邱女撞到車門，前額及鼻子因此挫傷、上下唇也受到擦挫傷。

雙方事後互告傷害、公然侮辱。法院審理後認為，邱女當時的行為確實足以貶損鍾男尊嚴及名譽，而鍾男的舉動也是事實，邱女事後也提出驗傷證明，法官因此依傷害罪判鍾男拘役20天，得易科罰金2萬元；邱女則被依公然侮辱罪判罰5000元，得易服勞役5天。全案可上訴。

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