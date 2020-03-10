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撐不住疫情衝擊轉行！紙風車發起「線上劇場」求生存

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▲▼撐不住疫情衝擊轉行！紙風車發起「線上劇場」求生存。（圖／紙風車劇團提供）

▲紙風車劇團發起「紙風車返笑日－線上劇場」求生存。（圖／紙風車劇團提供）

 記者林育綾／台北報導

新冠肺炎(COVID-19) 疫情影響，許多演出節目延期或取消，讓表演藝術圈受到不小衝擊。紙風車劇團表示，2003年在SARS期間，台灣許多劇場演員、行政、技術人員等，因為撐不住而轉行，讓表演藝術圈損失許多人才，而此次劇團也恐將面臨長達半年無收入的窘境，發起「紙風車返笑日－線上劇場」活動，期望各界能訂閱支持劇場人度過生存難關。

劇團表示，「紙風車返笑日」為一個線上劇場平台，預計每周推出多部短片，內容囊括劇場創意演出，包含演員創意影片甄選、名人獻寶、劇場知識、排練場春秋等單元。其中1分鐘「演員創意影片甄選」片段，自3月2日起對外廣徵劇場人的創意影片，只要曾經參與過劇場演出，無論是演員、技術人員，不限男女、年齡或曾合作與否，「上傳1分鐘影片，錄取者即可獲得3千元生存獎金。」

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▲▼撐不住疫情衝擊轉行！紙風車發起「線上劇場」求生存。（圖／紙風車劇團提供）

▲紙風車舉辦此線上活動的目的，是為了讓受到疫情衝擊而取消演出的演員、技術人員，能夠用創意獲得一些收入。（圖／紙風車劇團提供）

紙風車劇團28年來帶給許多孩子笑容，他們提到，舉辦此線上活動的目的，是為了讓受到疫情衝擊而取消演出的演員、技術人員，能夠用創意獲得一些收入，「這是一場生存戰爭，惟有生存下來，才有機會為孩子笑容而演出。而紙風車希望藉著發起此活動，能給予演員、技術等劇場人才們一絲信心與支持，積極面對，讓大家在危機困難的此刻，不要放棄劇場。」

目前影片徵稿活動不到一週，已有近百位劇場人投稿，可以看到演員與技術們就算沒有工作，也努力尋求生存方法及精進自己，有人學習踩高蹺的技能，有人跑去幫忙刷油漆、做外送員以維持生計，更有許多在家殺時間的搞笑影片，還有用布袋戲說疫情的創意呈現，竭盡所能拍出創意的影片。

至於徵件的時間何時截止？紙風車表示，這是一場持久戰，直至疫情紓緩才停止，未來還將推出觀眾影片票選活動，選出月冠軍、季冠軍及年度冠軍，而年度冠軍獎金上看30萬，就是希望能鼓勵劇場人踴躍投件。

▲▼撐不住疫情衝擊轉行！紙風車發起「線上劇場」求生存。（圖／紙風車劇團提供）

▲紙風車表示，這是一場持久戰，直至疫情紓緩才停止，未來還將推出觀眾影片票選活動。（圖／紙風車劇團提供）

此次線上劇場計畫，是由紙風車年度贊助單位穩懋半導體及不具名企業董事長支持，期望能留住更多劇場人才，另外有關心在地表演藝術工作者生存的7個縣市政府，也同步響應本活動，包括新北市、桃園市、新竹市、台中市、嘉義縣、台南市、屏東縣，都分別表示只要是設籍該縣市的表演藝術工作者投稿、獲得錄取，「生存獎勵金」將由該縣市政府來支持。目前其他縣市經費，將由紙風車另外籌措，劇團也表示歡迎其他各縣市政府共同響應。

紙風車文教基金會董事吳念真也感念之前在戶外演出的歡樂場面，他表示，「現在演員們雖然因為疫情而停止工作、沒有收入，但他們並沒有放棄，也沒有停止本身的努力，除了各自想方法生存，也持續在排練場精進自已」，呼籲大家耐心等待疫情過後，歡樂就會隨之而來。

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