罷韓團體檢舉他違法　陳雄文：各縣市都這樣，不能擴張法律解釋

▲罷韓團體檢舉陳雄文 。（圖／地方中心攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓二階在9日正式送件，共送了40萬7584份的連署書進選委會，不過罷韓團體同時也控訴擔任高雄市選舉委員會主任委員的陳雄文，與「高雄市副市長」職位有重大利益衝突，卻未自行迴避，認為他違反《公職人員利益衝突迴避法》；陳雄文10日正式回應對於第二階段的連署書審查標準，對於被檢舉，他說幕僚長以上擔任主委，各縣市都如此，不能某個地方的某個團體，做了某個主張就擴張法律解釋。

▲罷韓4君子檢舉陳雄文。（圖／記者洪靖宜攝）

Wecare高雄發起人尹立表示：「昨日已經具名檢舉，陳雄文兼任選委會主委舉辦罷免，已經違反《公職人員利益衝突迴避法》，由於陳雄文是副市長，若是韓國瑜被罷免成功他也會被解職，選委會有前例是由秘書長擔任主委，文官是公務員，可是政務官會隨著市長解職而被解職，陳雄文球員兼裁判，不知道韓國瑜交代什麼，堅持為何一定要站在主委位置。」

他們認為陳雄文擔任主委，對連署書的查對及審核，顯然擁有實際的行政裁量權及影響力。而連署書的剔除與否，和罷免是否通過第二階段進而成案，更與陳雄文的利益有所相關，因為韓國瑜遭到罷免後，所任命的政務人員也將隨首長去職。

▲高雄市副市長陳雄文 。（圖／記者翁進忠攝）

而被點名的陳雄文今天首度回應，對於第二階段的連署書審查標準，他認為，第一，對於審查連署人資格，是否設籍在選舉區；第二，連署人是否曾簽屬過第一階段提議書，也必須剃除約有3萬份；第三，身分戶籍資料不清楚或是有錯誤的也要剃除，會判斷是否為代簽或是偽造，甚至連印章是否本人的，都是查核事項。

對於被檢舉違反《公職人員利益衝突迴避法》，陳雄文說：「全國各縣市不論市長是被選舉人，或被罷免人，大概都是副市長來代理，如果罷韓團體認為我必須利益迴避，那我建議最好去對選罷法討論，由幕僚長以上市長、副市長、秘書長來擔任，查一下各縣市都這樣，不能某個地方某個團體做了某個主張就違背、擴張法律解釋，一切依照法律辦理。」