孫大千質疑罷韓經費哪來　張博洋酸：沒選上跟數學程度有關

▲罷韓四君子。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓二階正式在9日送件，一共送了40萬7584份的連署書進選委會，這40多萬份連署書來自全高雄891個里，不過罷免花費可觀，就連前立委孫大千也質疑罷韓經費來源，據Wecare高雄在2月中旬公布的第一階段連署收支帳目，目前還有439萬缺口，目前除了持續販售文創小物，也得靠政治獻金專戶籌措不足費用。

面對前立委孫大千質疑，龐大的罷免連署經費究竟是誰出的？罷免工作的花費並不低於選舉活動的經費，總部的租金水電費，以及數百位志工的基本車馬費，再加上龐大的文宣廣告費用，甚至不時還可以提供精美的罷韓禮物，種種的工作都需要經費。以過去歷次連署的經驗來估算，每一份罷免書的成本大約是新台幣100元，而55萬份的連署書代表至少要支出5500萬元，區區1200萬，恐怕很難完成這麼龐大的工作。請問一下，這麼一筆驚人的開銷，究竟是由誰來買單？

▲罷韓二階連署書已經送件。（圖／記者洪正達攝）

Wecare高雄自2019年6月27日 開始倡議罷免韓國瑜，財源的籌措，主要倚靠一次網路募資計畫，收入約600萬元，以及在計畫結束後剩餘募資品的零星販售，收入約100萬元，合計有700萬元。在歷經1221wecare台灣大遊行的舉辦，到二階連署工作的進行，目前這筆經費的收支正在進行會計簽證作業，初步核算結果，這筆700萬元經費不僅全部用罄，還留下約439萬元的財務缺口，多項支出未能付款，只能暫時拖欠，除了持續販售文創小物，也得靠政治獻金專戶籌措不足費用。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋表示，由於政治獻金法不准罷免領銜人接受政治獻金，在第二階段進行時，經與律師研究後解套，決定以「台灣基進」的政治獻金帳戶專款專用，做為光復高雄總部募款代表帳戶，但目前台灣基進財務人力只有2位，市民踴躍捐款，處理上吃不消，接下來會盡快將資金流向公開。

他也回應孫大千：「沒有選上立委跟他數學程度有很大關聯，連署書都是市民一筆一畫簽屬的，不知道他怎麼算出奇怪數字，你不是高雄人也沒有參與罷韓並沒有你的事情。孫大千他是使用黨產選舉，不了解什麼是小額募款，對於高市民積沙成塔心意，孫大千不了解過程，事實上每一筆捐款都來自市民心意，並沒有誰在背後捐錢。」