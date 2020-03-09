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南韓口罩實名制上路首日大亂！　家長代買需驗戶籍謄本…政府網站塞爆

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▲▼ 南韓民眾排隊購買口罩。（圖／路透）

▲ 南韓民眾排隊購買口罩。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓政府為對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情，推出類似台灣口罩實名制的「口罩5部制」，將民眾依出生年尾數分流購買，今（9日）起正式實施。今早各地藥局在開始營業前就出現民眾排隊，部分地區隊伍的確較上周縮短，但施行首日還是發生不少混亂。

根據「口罩5部制」，南韓由藥局販賣政府徵收的口罩。出生年尾數為1或6的民眾可持身份證、駕照或護照於星期一購買，尾數為2或7、3或8、4或9、5或0的民眾分別於星期二至五購買，平日沒有買到的民眾則於周末購買，每人一周限購2個，每個要價1500韓元（約新台幣37元）。

《韓聯社》報導，釜山水營區一家藥局開門前就有約5人排隊，其中一名60多歲男性表示，「我擔心會有很多人，所以很早來，等了大概20分鐘，還好人沒有很多。」藥師一將鐵門拉開，他們都趕緊掏出身分證，依照指示購買2個KF94口罩。

有些民眾沒看清楚5部制規定，沒有確認出生年尾數就前往排隊，因此白跑一趟。但也有部分符合條件的民眾一大早前往藥局，卻發現根本沒有口罩可買。因為部分藥局的存貨已經在周末賣光，中午左右才會進貨，且進貨後還得戴上手套、人工將原先一包5個的口罩分裝成2個一包。也有藥師上午先發放號碼牌，下午約2至3時進貨後再依序發放。

釜山蓮堤區一家藥局則出現外表約70多歲的男子對藥師大聲喊道，「除了我的，我也要買孫子的口罩！」但沒有出示證明文件，因此無法購買。南韓10歲以下兒童或80歲以上老人可由親屬代買口罩，但需憑戶籍謄本等文件，在該名兒童或老人出生年尾數相應的日子前往購買。

受到新制影響，南韓民眾申請各項證明文件的「政府24」網站也意外被塞爆。民眾表示，「要幫小孩買口罩的話要列印戶籍謄本，但網站根本進不去。」網站首頁也說明，使用者激增造成系統緩慢，民眾可以改到「民願24」網站申請。

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