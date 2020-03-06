紐西蘭第4例曾參加千人演唱會「站在搖滾區」！官員：在場者感染風險低

▲紐西蘭衛生部證實，第4例患者曾經參加演唱會，站在搖滾區。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

紐西蘭衛生部召開記者會時表示，國內第4例男性患者是第2例的伴侶，2月28日曾到奧克蘭參加美國搖滾樂團「工具樂隊」（Tool）的千人演唱會，且是站在前排的搖滾區。總幹事布魯姆菲爾德（Ashley Bloomfield）表示，已與密切接觸者取得聯繫，另外約100名曾與患者「非正式接觸」的人染疫風險很低，如果發生症狀，可以聯絡健康熱線通報。

綜合《紐西蘭先驅報》、Stuff報導，紐西蘭第4例病患上月28日曾到奧克蘭火花競技場（Spark Arena）參加「工具樂隊」演唱會，站在前排搖滾區。衛生部表示，他是第2例的伴侶，由於病情仍不需要住院醫療，因此3月4日起開始自我隔離，接受公衛單位的支援。

衛生部總幹事布魯姆菲爾德表示，公衛單位已經與「密切接觸者」取得聯繫，另外大約100人曾與患者有過「非正式接觸」。他坦言，難以完整追蹤演唱會上所有人，但其他歌迷感染風險很低，如果有人出現症狀，可以聯絡健康熱線。

據了解，「密切接觸」被定義為與確診者距離1公尺以內，相處超過15分鐘。火花競技場表示，不會對此發表任何評論，所有問題將提交給衛生部。

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