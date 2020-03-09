提早繳納2020年度燃料費　公路總局送「百萬禮券」

▲車主於2020年5月20日前 利用「監理服務網」等先行繳納2020年度燃料費者，都有機會獲得禮券 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019年首度推出「先繳先贏繳納汽機車燃料費百萬禮券獎不停」抽獎活動後好評不斷，公路總局為持續鼓勵自用汽車及機車車主提早繳納燃料費，以節省開徵期大量印製紙本通知及郵寄所耗費的行政成本，2020年再加碼推出「先繳先贏520，百萬禮券送給您」抽獎活動。

▲活動內容。

獎品有「郵政禮券1萬元」60名、「郵政禮券5千元」240名、「郵政禮券1千元」600名等獎項，比起去年獎項更多，大幅提高中獎機會，提醒車主把握機會，不要錯過！

屏東監理站站長洪美芳表示，公路總局提供多元的提前繳納燃料費管道，除了可以到各監理所站臨櫃補單繳納以外，車主於2020年5月20日前（非因申請牌照或辦理車輛其他異動） 利用「監理服務網」、「監理服務APP」以信用卡或金融帳戶線上先行繳納2020年度燃料費者，或新申辦電子繳款單並按時繳費者、或委託轉帳代繳燃料費並成功扣款者，皆可參加抽獎活動，詳情可上公路總局網站查詢。

該監理站表示，汽機車燃料費固定於每年7月份開徵，繳納期限至7月底止，籲請車主多多利用委託轉帳服務繳納燃料費，可免於因逾期繳納而受罰。

►茶樹精油乾洗手組