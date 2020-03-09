原料藥短缺陷漲價危機　陳亭妃：口罩能處理藥價一定沒問題！

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

針對「原料藥」面臨短缺，國際價格漲幅達30％一事，民進黨立委陳亭妃9日受訪表示，經濟部已經商討出協調機制，也跟各藥廠平台溝通，這部分已有方向；至於醫院有囤貨的問題，她認為這會併入討論協調機制，讓原物料、藥價可以穩定，她強調口罩都能夠處理，藥價一定沒有問題，重點是大家要抗疫如同作戰。

根據《ETtoday新聞雲》「幕後／原料藥短缺恐漲30％ 衛福部緊急因應曝光...業者盼暫停調整藥價」一文指出，由於武漢肺炎疫情延燒，而「原料藥」主要源自中國，在藥界掀起擔憂，可預見解熱鎮痛、抗生素、甲狀腺亢進等，可能在8月份陷入短缺，且國際上原料藥的漲幅已落在10％至30％，所以才會出現醫院向藥廠搶藥囤貨的棘手現象。

對此，陳亭妃表示，全世界面對疫情，原物料問題是會面對的，經濟部已經商討出協調機制，原產國如果衝擊最大的是中國，中國原物料沒有辦法進口可以怎麼替代，這已經跟各藥廠平台溝通。

陳亭妃說，原物料短缺慢慢呈現，已經要求經濟部盤整，現在有訂單，但是沒有原料無法出口生產，這部分已經請經濟部、相關單位要有平台協助廠商盤整做協助。

至於調整藥價、囤貨的問題，陳亭妃說，這部分併入討論協調機制，到底怎麼處理這波原物料、藥價可以穩定，口罩都能夠處理，藥價一定沒有問題，重點是大家要抗疫如同作戰。

根據《ETtoday新聞雲》掌握的訊息指出，食藥署藥品組在2月15日就在食品藥物管理署國家生技園區召開一場「因應武漢肺炎原料藥／製劑影響討論會議」，並開始討論「因武漢肺炎疫情影響藥品原料藥輸入，可能受影響之藥品、受影響原因及建議解決方式。 」

根據當天會議決議，原料藥可能面臨短缺危機是因為武漢肺炎航線停飛，可能導致藥品及相關原物料無法輸入問題，所以食藥署先請業者盤點可能影響的原物料、貨機航線，以及需要恢復的原因。

此外，食藥署也要求藥廠公協會代表轉知會員，先盤點庫存情形，如果有缺藥之虞，應向食藥署藥品供應資訊平台通報。

值得注意的是，在這場會議中，公協會代表也向政府提出幾項建議，包括：中國內部貨流障礙仍多，希望至少我方盡量維持貨流正常，使中國能出口的原物料順利抵達台灣，好比桃園機場無法維持貨流的關口，希望至少台北機場能開一個 關口使貨品能順暢進入。

其次，由於中國原料藥短缺已是全球性問題，藥廠業者都在尋找替代原料藥來源，確保藥品穩定供貨為優先考量，至於其他來源之原料藥勢必會漲價，生產成本也會隨之增加，因此業者建請健保署考量，今年暫停調整藥價。至於這些業者提出相關的建議，食藥署也允諾會提報給應變中心。

有關政府在藥品恐短缺的議題上所準備的一連串的因應，藥廠人士表示，目前政府因應方式中，主要是讓藥廠在中國以外的國家尋找「原料藥」，並且協助廠商在取得過程中「開綠燈」，不過過去需查驗時間約耗費1年之久，即便開了綠燈，還是得等上幾個月，依然是在跟時間競賽。

但除了原料藥面臨短缺問題之外，其實還有一個棘手的狀況，像是之前人民料想到口罩供給短缺，所以瘋搶口罩，那麼現在可以預見藥品短缺，那各大醫院機構，也出現「搶藥、囤貨」的狀況。

為了避免醫院機構搶貨的情形出現，據透露，衛福部食藥署藥品組上週也再次召開會議，要求廠商盤點各大醫院機構訂貨情形，以掌握藥品囤貨狀況，以及各大藥廠藥品貨量狀況，另一方面，政府也開始向各公會代表詢問近期原料藥的漲幅範圍。

本土藥廠人士初判表示，幅度大概在10％至30％左右，除了原料藥本身外，也包括國際運費因為航班減少而出現上漲的情形，未來如果疫情繼續延宕，漲幅勢必會再加劇。

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