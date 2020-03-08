迎接植樹節樹苗免費送　大溪區公所籲民眾來種樹

▲迎接植樹節，種樹成為重要環保行動。（圖／市府資料照）
記者楊淑媛／桃園報導
迎接植樹節，大家一起來種樹，樹苗免費送。桃園大溪區公所舉辦植樹節活動，因受新冠肺炎疫情影響，且適逢區公所工程整修進行中，今年採以減少民眾群聚方式進行贈苗活動，自 3月11日至13日，每日發放500株樹苗，包括杜鵑、桂花、含笑、仙丹花、玉堂春等苗栽，每人每日限領2株，數量有限，發完為止。
▲大溪區植樹節贈苗發放地點。（圖／大溪區公所提供）
大溪區長陳嘉聰8日表示，大溪區公所已連續10年以上辦理植樹活動，為持續推廣水源保護區內愛惜水資源理念與涵養水資源，除贈苗外還於水源保護區大漢溪左岸自行車道旁種植紅花風鈴木，營造視覺豐富美感，適合闔家悠遊乘著清風伴大溪美景。
然因今年受新冠肺炎疫情影響且適逢區公所工程整修進行中，今年的植樹活動除了邀請民眾前來領苗共襄盛舉外，並請民眾於活動現場學習水資源教育，區公所並製作水資源教育學習單供民眾攜回家戶一起與家人共同學習，響應水資源保育。
樹苗發放時間及地點如下：
3月11-13日：每日上午09:30-11:30 大溪區文化路及文化路129巷交叉口(新大溪圖書分館預定地) 每日250株(種類依現場調配) 3月11-13日：每日下午13:30-15:30 舊大溪農會倉庫停車場(大溪區公所旁) 每日250株(種類依現場調配)。