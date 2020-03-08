迎接植樹節樹苗免費送　大溪區公所籲民眾來種樹

農曆年節將至，桃園市大溪區公所為關懷區內弱勢家庭，14日起迄17日上午8時至17時，於公所發送年節關懷禮券，由領取的弱勢戶自行採買年節所需物品，安心過好年。大溪區長陳嘉聰表示，該區弱勢家庭約有470戶，今年一改往年聚餐的方式，改以發放每戶700元的商品禮券，讓他們直接採買自己想要的物品，以符所需。