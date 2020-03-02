車禍送醫大鬧急診室！失控男咬警不夠再打保全…醫護病患嚇傻

記者游芳男、徐愷昕／宜蘭報導

岳姓男子車禍受傷送醫，但診治過程中他因不滿醫師處理方式，竟直接在醫院內與醫護人員大小聲。院方見情況失控即報請警方到場協助處理，怎料員警到場後岳男仍無法冷靜，雙方拉扯過程中他不僅咬傷員警，還動手毆打保全，最後被眾人合力制伏，全案後續將依妨害公務及傷害罪送辦。

▲岳姓男子車禍送，因不滿醫師診治方式，竟在醫院失控怒斥醫護人員還咬傷警。（圖／記者游芳男翻攝）

2月29日上午11點多聖母醫院有1名男子在急診室內大鬧，瘋狂叫囂與醫護人員爭執，保全見情況不對立即上前勸導，但男子仍不願放低聲量，反而更加憤怒，甚至出手毆打保全，而因當時急診室病人很多，院方擔心出事，立即報請警方前來協助處理。

羅東警分局獲報後趕抵現場要將岳男帶離，但岳男一見警出現整個失控，不僅不斷罵員警多管閒事，中間還一度激動咬傷黃姓員警，造成黃員左手臂上撕裂傷，而此時上前幫忙的保全也遭波及，遭岳男毆打受傷。事發經過全被院內監視錄影器錄下，畫面中可見一旁人員都相當驚恐，紛紛往旁邊閃躲。

最後，員警與保全合力將岳男制伏，並將他帶回分局偵訊。據了解，岳男是因不滿醫院診治處理方式，想找醫師理論不成才會情緒失控，目前全案將依傷害及妨害公務罪嫌將他移送地檢署偵辦。

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▲▼岳姓男子車禍送，因不滿醫師診治方式，竟在醫院失控怒斥醫護人員還咬傷警。（圖／記者游芳男翻攝）