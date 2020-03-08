嘉義女網路交友險遭詐！　行員與警方聯手阻詐保住800美元

▲女網路交友險遭詐。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁尹森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局長榮派出所員警日前於轄區執行金融機構安全巡守時接獲通知，櫃檯處有民眾欲臨櫃匯款到境外疑似遭受詐騙，警方接獲通知後立即趕赴關心查處，警方抵達銀行與行員會同向該臨櫃匯款民眾詳細關心提問確認後，發現匯款民眾係接獲詐騙歹徒使用交友網站之詐騙老梗，欲向其騙取美金800元(約新台幣24,024元)匯至提供指定帳戶，幸好被機警的銀行行員察覺有異，主動關心提問後通報警方到場加入與匯款民眾關心解說，成功攔阻保護住民眾辛苦積蓄免於落入詐騙歹徒之手。

▲警方苦心向民眾勸說。（圖／記者翁伊森翻攝）

長榮派出所所長姜健鴻表示，長榮派出所員警日前於轄區擔服金融機構安全巡守勤務時接獲通知，嘉義市西區中○路上臺○銀行嘉義分行行員發現銀行服務櫃台處有一位民眾疑似接收到詐騙歹徒訊息而到銀行臨櫃欲匯出款項到境外，巡守員警接獲通報後立刻迅速趕赴關心查處，於趕抵到場進入銀行大廳時即發現等待區的休息處有銀行行員正在與疑似遭受詐騙的民眾比手劃腳對話提問著。

警方介入得知，56歲江小姐在前來銀行服務櫃台前就一直手持智慧手機，與另一方Facebook網友(詐騙歹徒)互通訊息對話，過程中江女一面忙著與銀行臨櫃行員提出欲匯出美金至網友(詐騙歹徒)提供帳戶內，一面與網友不斷對話，而被機警的銀行臨櫃行員覺察有異，向江女提問辦理境外款項匯出做何用途？

經銀行人員通報警方到場關心詢問，江女才說出透過臉書認識一名網男，2人以男女朋友關係互稱，警方細心了解江女與所述網男交往過程，此時江女才明白告知，其實是網路上的另一方網男以對話訊息與其告白宣稱要寄送生日禮物給她，收生日禮物前需先支付貨運費用到指定的境外金融帳戶，也因為江女陷入了愛情迷惘而不疑有他的於事發當日前來銀行臨櫃欲辦理匯出美金800元(新台幣24,024元)款項給網男提供指定帳戶，細心的處理員警了解江女與所述網男交往過程，告知江女若執意把款項匯出將會造成錢財上的損失，另以相關案例資訊與江女告知解說，江女幾經思考後才終於打消了執意匯款念頭，銀行行員與警方成功攔阻江女匯出美金予詐騙歹徒。

▲女網路交友險遭詐。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府警察局第一分局長榮派出所所長姜健鴻表示，詐騙手法屢見不鮮，以感情為人性的弱點，先與被害人產生情愫再邀約投資、急需用錢或借款等名義；警方在此提醒民眾，凡遇不明或可疑電話，提及監管帳戶、ATM解除分期付款或退款等字眼者，一定要要謹記「防詐騙三要訣」：「Calm down保持冷靜」、「Check it out小心查證」、「Call 165反詐騙諮詢」，切記勿輕易將財物交給對方，並籲請民眾將此訊息告知身邊的親友，以提高民眾的防詐騙之共識與警覺，陌生電話不牢靠，反覆查詢很重要，所謂「多一分警惕、少一分損失」，期盼藉由不斷的宣導，讓民眾更加了解詐騙的手法。