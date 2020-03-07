染疫音樂家接觸者419人！145人隔離、272人自主健康管理中

記者李宜秦／台北報導
來台表演的澳洲音樂家布萊特迪恩狄恩（Brett Dean）確診新冠肺炎，為此國家音樂廳大規模消毒，中央流行疫情指揮中心表示，目前已掌握接觸者共419人(145人需居家隔離)，已採檢7人，其中2人陰性、5人檢驗中，其中272人自主健康管理中。
▲確診的澳洲音樂家來台演出，國家音樂廳展開全面消毒作業。（圖／記者屠惠剛攝）
布萊特迪恩狄恩曾於2/28及3/1與國家交響樂團合作，在台北國家音樂廳演出，期間排練及演出過程未戴口罩，並下台入坐觀眾席、與多名觀眾握手互動，目前他已返回澳洲在當地隔離治療，6日在醫院內開直播報平安，表示「現在精神非常好」，病房風景不錯，也會在病房內繼續創作，很遺憾不能與觀眾同歡。
▲澳洲確診個案接觸者採檢圖。（圖／指揮中心提供） 指揮中心表示，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診80,651例，較前日新增99例，其中5,489例重症，3,070例死亡。國際間(含台灣)累計20,543例確診病例，分布91個國家/地區；病例數以韓國6,284例、伊朗4,747例、義大利4,636例、日本鑽石公主號687例(含本國籍5例)及德國639例為多；病例中413例死亡，以義大利197例、伊朗124例、韓國42例、美國11例及法國9例為多。 ▲各國病例數。（圖／指揮中心提供）
▲澳洲確診個案接觸者採檢圖。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診80,651例，較前日新增99例，其中5,489例重症，3,070例死亡。國際間(含台灣)累計20,543例確診病例，分布91個國家/地區；病例數以韓國6,284例、伊朗4,747例、義大利4,636例、日本鑽石公主號687例(含本國籍5例)及德國639例為多；病例中413例死亡，以義大利197例、伊朗124例、韓國42例、美國11例及法國9例為多。
▲各國病例數。（圖／指揮中心提供）