染疫音樂家接觸者419人！145人隔離、272人自主健康管理中

記者李宜秦／台北報導

來台表演的澳洲音樂家布萊特迪恩狄恩（Brett Dean）確診新冠肺炎，為此國家音樂廳大規模消毒，中央流行疫情指揮中心表示，目前已掌握接觸者共419人(145人需居家隔離)，已採檢7人，其中2人陰性、5人檢驗中，其中272人自主健康管理中。

▲確診的澳洲音樂家來台演出，國家音樂廳展開全面消毒作業。（圖／記者屠惠剛攝）



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布萊特迪恩狄恩曾於2/28及3/1與國家交響樂團合作，在台北國家音樂廳演出，期間排練及演出過程未戴口罩，並下台入坐觀眾席、與多名觀眾握手互動，目前他已返回澳洲在當地隔離治療，6日在醫院內開直播報平安，表示「現在精神非常好」，病房風景不錯，也會在病房內繼續創作，很遺憾不能與觀眾同歡。