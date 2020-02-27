討債把被害人打到昏迷死亡　竹聯幫台南分堂22人落網

記者林悅／台南報導

台南市警方26日調集大批警力，循線破獲以竹聯幫台南分堂程姓幫派份子為首的暴力犯罪集團，緝獲程男等22人到案，起獲刀械、行動電話等證物，全案依違反組織犯罪防制條例、殺人未遂、妨害自由、恐嚇取財、傷害及毀損等罪嫌，移請臺南地檢署偵辦。

▲台南市警方破獲竹聯幫台南分堂程姓男子為首的暴力犯罪集團，逮捕22人及起獲刀械等犯罪工具一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市刑警大隊2019年6月起，接獲線報指稱，以竹聯幫台南分堂幫派份子程姓男子為首的暴力犯罪集團成員，經常於永康區流竄，恃強持有刀械及棍棒，動輒糾眾號召旗下成員，介入永康地區行業之暴力討債紛爭及圍事討債牟取不法利益，遇有不從則強押多名被害人毆打成傷，達到恫嚇效果，更致其中1名被害人傷重昏迷致死亡，造成當地民眾惶恐不安，氣焰相當囂張，儼然成為新一代幫派角頭勢力，刑大獲報後隨即成立專案小組，報請台南地檢署指揮偵辦。

經過數月偵蒐，專案小組見時機成熟，於2月26日調集永康、新化、善化、白河、第三、第四、第五、第六等分局，計動員百名精銳警力，兵分多路分持拘票24張，一舉檢肅首要目標程姓男子及旗下幫派成員共22人到案，藉以宣示台南市警局向幫派全面宣戰決心，並爭取市民們對治安的信心。警方於本次行動中，除徹底瓦解該程姓男子暴力集團相關組織脈絡外，並起獲刀械、行動電話等證物，全案依違反組織犯罪防制條例、殺人未遂、妨害自由、恐嚇取財、傷害及毀損等罪嫌，移請台南地檢署偵辦。

市警局刑警大隊大隊長林宏昇表示，「掃蕩黑幫」為當前警察治安重點工作，警方將持續針對轄內各不法組織及犯罪集團，實施高強度之威力掃蕩行動，以貫徹市長淨化本市治安之決心，予市民一片治安淨土安居樂業，讓幫派無所遁形。

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