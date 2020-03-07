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甜美女大生遭噴精狼盯上！下秒鞋子「黏黏的」　辦卡業務超變態

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▲▼。（圖／翻攝pixabay網站）

▲女大生辦信用卡，鞋子竟遭「噴精狼」褻瀆。（示意圖／pixday）

記者洪正達／高雄報導

高雄一名女大生日前透過鍾姓保險業務代辦信用卡，但鍾男見女大生長相甜美，竟利用辦卡填寫的個資的時間，偷偷潛入女大生住處，並對著球鞋自慰。不過，鍾男得手後沒多久，就被剛要出門的女大生撞見，立刻拔腿狂奔。女大生不解，撿起遺落在樓梯間的球鞋，意外發現鞋內「黏黏的」，嚇得當場報警。事後，女大生經由警方調閱的監視器，發現噴精狼就是日前協助辦卡的鍾男。

倒楣女大生在Dcard網站表示，她當下很想哭，也不斷告訴自己「要堅強」，但自從噴精狼事件之後，她晚上也不太敢回家睡，而且公布鍾姓保險業務員全名與公司，鍾男與公司主管竟反過來以提告作為威脅，逼她把文章刪除，相當惡質。

女大生表示，當時警方通知鍾男到案說明後，對方對射精在鞋內的行為坦承不諱，又說會出現這樣的行為是因為「欣賞她」，而且壓力太大，才一時失慎犯錯，但種種的說法讓女大生極為不滿的表示，「難道欣賞一個人，就是到對方的住家，然後脫褲子表示嗎？」

據了解，女大生向派出所報案後，警方調閱女大生住家及戶外沿線監視器，依車牌循線查出涉案的鍾男身份，並通知他到案說明，訊後依毀損、公然猥褻及個資法等3項罪嫌函送法辦。

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