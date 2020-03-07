澳洲瘋搶衛生紙！她疫情爆發前手滑…誤訂2300捲　現爽成「衛生紙皇后」

▲48箱衛生紙堆滿家中。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，各地開始出現民眾搶購民生物資的狀況，澳洲更出現「衛生紙之亂」，甚至還有人為此亮刀攻擊。不過澳洲有名女子卻因此從地獄飛上天堂，原來這名女子在疫情爆發之前，不小心手誤訂購了整整「48箱」衛生紙，共2300捲；當時他還被親朋好友取笑，現在的她卻宛如「衛生紙皇后」，坐擁整座衛生紙堡壘。

來自澳洲的海德（Haidee Janetzki）向媒體表示，去年聖誕節過後她決定換買別牌的衛生紙，「網頁要我輸入數量，我就下意識地填入48，我以為我會拿到48捲衛生紙，結果卻收到48箱。」她總共收到2304捲衛生紙，付了澳幣3264元（約台幣64627元），整整夠她們全家用上12年。

▲▼海德一家的「衛生紙堡壘」。（圖／路透）



海德說，她看到48箱衛生紙送到家門口的那瞬間，簡直嚇傻了，甚至還跟三個女兒說，這些衛生紙應該能當你們的婚禮裝飾品，「我沒有隨時檢查信用卡帳單，等我回頭查看時已經扣款成功了。」海德的手誤也被親朋好友當成笑話，但誰也沒想到，她其實才是最有先見之明的人。

根據《每日郵報》報導，除了目前衛生紙相當難搶，只要商場一補貨就會被一掃而空外，當地時間6日還有一場慈善拍賣會，當中一捲再也普通不過的衛生紙，以1610美元（約新台幣4.8萬元）的高價落槌。

擁有2304捲衛生紙的海德瞬間成為「衛生紙皇后」，她完全不必擔心買不到衛生紙，也不用跟著去超市搶購，她們一家甚至把一響箱的衛生紙堆成堡壘跟王座，炫耀起自己擁有的「巨額財產」。

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