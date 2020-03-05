48歲不婚就為照顧年邁雙親！漁村孝女燒成焦屍　老母悲痛控訴：堂哥做的

▲林園北汕路一處民宅遭人縱火造成姐弟一死一傷。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄林園5日凌晨，在純樸漁村的一間民宅遭人縱火，造成姊弟一死一傷，父母親幸運逃生，事後母親面對檢警時直指兇手就是去年有傷害糾紛的堂哥，不過事實真相到底如何，還要再深入調查中，鄰居聽聞後也相當不捨，表示「他們家女兒很孝順，為什麼就這樣走了？」

▲王姓老父看過女兒的遺體後相當悲痛。（圖／記者洪正達攝）

▲檢警正在2樓的起火點勘驗。（圖／記者洪正達攝）

不過就鄰居表示，被燒死的女兒相當孝順，目前在大寮一間電子廠當作業員，縱然已48歲，但仍未有任何結婚念頭，畢生的願望就是照顧年邁的雙親，不過當父親隨著檢察官進入火場後，才發現女兒全身被燒得焦黑呈現捲曲姿勢，當場悲慟不已的說：「我進出那麼多次都沒發現女兒的遺體在床上！」他也要求檢警將兇手早日繩之以法。

當時幸運逃生的王姓父親（77歲）表示，昨晚他與謝姓妻子（67歲）正在1樓熟睡，卻在睡夢中聽到2樓發生巨響，緊接著就竄出火煙，當下趕緊拉著妻子往外逃，樓上的兒子因火勢延燒太迅速，趕緊從2樓跳到後方逃生，但現場一直沒有女兒的消息，直到消防員入內搶救後才發現女兒已葬身火窟，王父也說，兒子去年與住在附近的堂哥有傷害案官司，原定今天要出庭，但火警後人就失聯，非常的奇怪；檢警也懷疑堂哥可能涉案，目前加緊查緝中。

林園分局偵查隊長蔡信助指出，5日凌晨3點多在北汕二路巷內的一處民宅發生火警，經消防隊將火勢撲滅後，在二樓發現一名女性死者，經火調科與鑑識人員會同調查下，不排除被縱火的可能性較高，目前先朝被害人指述的對象偵辦。

▲檢察官勘驗後離去。（圖／記者洪正達攝）

▲林園分局偵查隊長蔡信助說明偵辦進度。（圖／記者洪正達攝）







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