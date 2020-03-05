　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

48歲不婚就為照顧年邁雙親！漁村孝女燒成焦屍　老母悲痛控訴：堂哥做的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 火警失愛女 。（圖／記者洪正達攝）

▲林園北汕路一處民宅遭人縱火造成姐弟一死一傷。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄林園5日凌晨，在純樸漁村的一間民宅遭人縱火，造成姊弟一死一傷，父母親幸運逃生，事後母親面對檢警時直指兇手就是去年有傷害糾紛的堂哥，不過事實真相到底如何，還要再深入調查中，鄰居聽聞後也相當不捨，表示「他們家女兒很孝順，為什麼就這樣走了？」

▲▼林園縱火案 。（圖／記者洪正達攝）

▲王姓老父看過女兒的遺體後相當悲痛。（圖／記者洪正達攝）

▲▼林園縱火案 。（圖／記者洪正達攝）

▲檢警正在2樓的起火點勘驗。（圖／記者洪正達攝）

不過就鄰居表示，被燒死的女兒相當孝順，目前在大寮一間電子廠當作業員，縱然已48歲，但仍未有任何結婚念頭，畢生的願望就是照顧年邁的雙親，不過當父親隨著檢察官進入火場後，才發現女兒全身被燒得焦黑呈現捲曲姿勢，當場悲慟不已的說：「我進出那麼多次都沒發現女兒的遺體在床上！」他也要求檢警將兇手早日繩之以法。

當時幸運逃生的王姓父親（77歲）表示，昨晚他與謝姓妻子（67歲）正在1樓熟睡，卻在睡夢中聽到2樓發生巨響，緊接著就竄出火煙，當下趕緊拉著妻子往外逃，樓上的兒子因火勢延燒太迅速，趕緊從2樓跳到後方逃生，但現場一直沒有女兒的消息，直到消防員入內搶救後才發現女兒已葬身火窟，王父也說，兒子去年與住在附近的堂哥有傷害案官司，原定今天要出庭，但火警後人就失聯，非常的奇怪；檢警也懷疑堂哥可能涉案，目前加緊查緝中。

林園分局偵查隊長蔡信助指出，5日凌晨3點多在北汕二路巷內的一處民宅發生火警，經消防隊將火勢撲滅後，在二樓發現一名女性死者，經火調科與鑑識人員會同調查下，不排除被縱火的可能性較高，目前先朝被害人指述的對象偵辦。

▲▼林園縱火案 。（圖／記者洪正達攝）

▲檢察官勘驗後離去。（圖／記者洪正達攝）

▲▼林園縱火案 。（圖／記者洪正達攝）

▲林園分局偵查隊長蔡信助說明偵辦進度。（圖／記者洪正達攝）


【相關新聞】

►高雄林園民宅「疑遭丟汽油彈」縱火！女兒逃不出火窟殞命…媽悲慟痛哭

►高雄一家四口透天厝惡火！女兒逃不出喪命　屋主懷疑遭縱火


►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

ET快訊
員警擔憂氣吹到手上染疫　徐國勇：取消全國性酒測
二伯住院中動怒了！開戰黑衣惡煞「絕不原諒」…憔悴與蔡桃貴視訊
至尊公主號1乘客死於新冠肺炎！船上21人冒症狀　美急下令暫停
韓粉嗆蔡阿嘎「囂張過頭」被肉搜！緊急道歉退團　105字懺悔：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國1北向352.3K大貨車靠邊想檢查　小客車擦撞衝出邊坡起火燃燒剩軀殼

就是不想出庭「我認罪快判一判」　他獲判無罪...罵法官5字經又被起訴

「有沒有衛生紙？」變態男闖游泳池浴室　強壓國中男生「抓鳥」

48歲不婚就為照顧年邁雙親！漁村孝女燒成焦屍　老母悲痛控訴：堂哥做的

游錫堃遭恐嚇當天即破案　警：院長幕僚未回報害揹黑鍋

免費愛滋試劑補助疑遭詐領　7400元都流向志工：他們不想曝光，我代領！

公懲會前委員長控報導栽贓求償千萬　周刊律師：報導有據不和解！　　

拒男客「3千做半套」...按摩小姐遭摸胸反擊賞巴掌　法官說她防禦過當

當1日情人…她爽獻身坐等500萬酬勞！陪吃後結局反轉　帳戶遭掏空痛失296萬

MAAKKI團購網拉下線衝「眾籌」　「打米」隔天領回饋…2年吸金1.3億

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

「時間就是金錢！」不滿買口罩等太久 婦人爆走飆罵藥師：不高興就不要做

最愛垃圾車！萌娃倒垃圾誤拋飛 遇清潔隊員神助攻網讚：Nice Play

國1北向352.3K大貨車靠邊想檢查　小客車擦撞衝出邊坡起火燃燒剩軀殼

就是不想出庭「我認罪快判一判」　他獲判無罪...罵法官5字經又被起訴

「有沒有衛生紙？」變態男闖游泳池浴室　強壓國中男生「抓鳥」

48歲不婚就為照顧年邁雙親！漁村孝女燒成焦屍　老母悲痛控訴：堂哥做的

游錫堃遭恐嚇當天即破案　警：院長幕僚未回報害揹黑鍋

免費愛滋試劑補助疑遭詐領　7400元都流向志工：他們不想曝光，我代領！

公懲會前委員長控報導栽贓求償千萬　周刊律師：報導有據不和解！　　

拒男客「3千做半套」...按摩小姐遭摸胸反擊賞巴掌　法官說她防禦過當

當1日情人…她爽獻身坐等500萬酬勞！陪吃後結局反轉　帳戶遭掏空痛失296萬

MAAKKI團購網拉下線衝「眾籌」　「打米」隔天領回饋…2年吸金1.3億

游錫堃抱怨QR code巡邏箱　柯文哲：2018年就全面E化了

老師向蔡阿嘎道歉後還是「被出征」　任職國小電話被打爆…無辜受牽連

19.7公分狠角色！　「迷你酷斯拉」大角蜥眼噴2米血毒液保命

陸學者：蔡政府傷了大陸民意「疫情後兩岸關係更惡化」

合庫大舉徵才360人　一般行員年薪75萬元、儲備菁英百萬元！

錄影結束、燈都暗了⋯BTS柾國還在台上！　幫工作人員清道具

呂士軒夜店帶氣氛出奇招　突然卡歌「唱生日快樂」吸睛

國1北向352.3K大貨車靠邊想檢查　小客車擦撞衝出邊坡起火燃燒剩軀殼

北市聯醫「慢箋得來速」將啟用　藥師4點怒批：不如來發口罩？

吳釗燮怒發推特：中國以欺凌台灣為樂！真的有病

蔡阿嘎遇襲！騎機車載孕妻二伯　北投遇黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

社會熱門新聞

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

酸蔡阿嘎　 小學老師願出面道歉

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

黑衣男攻擊蔡阿嘎夫妻　逃竄變裝影曝光！

13年愛車被偷8次獲理賠762萬　獸醫自導自演詐保

要養10歲兒子…26歲單親媽「含淚11天」忍受60男客玩弄

雙胞胎「1人註冊輪流上學」　挨告詐欺不起訴

林東京的「百萬處分書」　已專人送達

所長澄清「沒接獲報案」：不知游錫堃被恐嚇

即／初生嬰遭棄屍高雄公墓　身體被啃光僅剩一顆頭

「嘉義李宗瑞」性侵16歲少女　冒警拉進廁所錄影

一夜海削30男　小酌妹兵團新北再起

基隆艦班長帶女兵壞壞超過1小時！她狂叫蓋過輪機聲

高雄一家四口透天厝惡火　女兒逃不出喪命

更多熱門

相關新聞

林園傳悲劇！民宅遭人縱火　女子喪生

林園傳悲劇！民宅遭人縱火　女子喪生

高雄林園區北汕路一處民宅凌晨傳出遭人丟擲汽油彈縱火，消防局獲報後趕緊派員前往搶救，所幸屋內3人自行逃出，其中屋主兒子因跳樓逃生造成腿部被割傷送醫，但屋主女兒卻因逃生不及葬生火窟，留下悲痛的雙親。

報復廟公打傷眼　他教唆火燒「林森四面佛」

報復廟公打傷眼　他教唆火燒「林森四面佛」

土城鵝肉店縱火案　判15年定讞

土城鵝肉店縱火案　判15年定讞

深夜巨響冒火光！　港指定治療「診所遭驚險縱火」

深夜巨響冒火光！　港指定治療「診所遭驚險縱火」

父酒醉大鬧　縱火害妻兒險喪命

父酒醉大鬧　縱火害妻兒險喪命

關鍵字：

林園縱火汽油彈

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

冷血男嗆蔡阿嘎「多留口德才不惹禍」

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

黑衣男埋伏4hrs「目標疑是蔡桃貴」！蔡阿嘎罕見暴怒

中國科研團隊：「新冠病毒已突變」傳播力不同

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

酸蔡阿嘎　 小學老師願出面道歉

陳時中：逾680家藥局口罩賣不完

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

劉真傳腦部持續出血「急裝人工心臟肺臟」！

嗆蔡阿嘎小學主任「緊急道歉」臉書關版神隱

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面