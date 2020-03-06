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愛在瘟疫蔓延時…桃園新住民三願祈福疫情遠離

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▲桃園新住民三願祈福疫情遠離

▲祈疫情遠離，桃園市新移民女性關懷協會舉辦新住民三願祈福。（圖／桃園市新移民女性關懷協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「Lida，臺灣還好嗎？買得到口罩嗎？」來自印尼、泰國、越南、大陸等居住在桃園的各國新住民姐妹，6日於桃園蘆竹區「宏願大千世界」禪寺舉行三願祈福暨婚服秀活動。印尼籍的新住民林莉達說，隨著疫情升高，印尼家裡的爸媽不時電話詢問她，台灣的口罩好買嗎？出門記得戴口罩！因此，藉此三願祈福，祈故鄉和新鄉人都平安。

▲桃園新住民三願祈福疫情遠離

▲桃園市新移民女性關懷協會理事長楊慧青說，這段期間，姐妹們不時接到遠方家人關切，臺灣還好嗎？買得到口罩嗎？。（圖／桃園市新移民女性關懷協會提供）

桃園市新移民女性關懷協會理事長楊慧青指出，桃園是多元族群的城市，有來自各國、約6萬多人的新住民配偶居住在此，市長鄭文燦重視新住民的權益，推動許多新住民友善政策，受到肯定。隨著疫情遲未退去，新住民姐妹遠方的家人莫不關心，臺灣的疫情嚴重嗎？口罩容易買嗎？

▲桃園新住民三願祈福疫情遠離

▲新住民三願祈福暨婚服秀活動。（圖／桃園市新移民女性關懷協會提供）

因為疫情，使許多從異國遠嫁到臺灣桃園的新住民姐妹，深刻感受到故鄉家人的愛。因此，該會舉辦「新住民三願祈福」活動，印尼、泰國、越南、大陸、韓國、馬來西亞等各國姐妹參與熱絡，紛紛著原籍國家的國服、以母國的語言
朗讀「祈福文」。以下是祈福全文；

我們來自世界各地，飄洋過海來到這塊土地，在這裡紮根成家立業，祈求上天保佑！我們祈願不分國界！我願疫情遠離台灣，讓我們家人國人都平安健康！
我願我生長國家的父母親友同胞，不受疫情影響，平安健康！
我願全世界的民眾，遠離疫情疾病，平安健康！
願世界永久和平，人類不再受到病疫苦難，受感染者趕快恢復健康！
大家都平安健康！

包括：「宏願大千世界」本藏師父、前議長曾忠義夫人劉素貞、市議員張桂棉等人士均參與活動。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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