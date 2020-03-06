電信三雄5G方案出爐　資費1,399元以上直接升級

▲電信三雄在6日先後釋出5G早鳥資費方案。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

中華電、台灣大，以及遠傳皆於今（6）日釋出5G早鳥方案，三雄皆指出，用戶現在只要申辦1,399元以上4G資費方案，並搭配5G手機，皆可在5G開台後，直接升級5G服務。而三雄皆指出，只要用戶持有Samsung Galaxy S20 5G全系列旗艦新機可率先適用。

中華電信

中華電信指出，針對開台前申辦5G旗艦手機購機方案的用戶，推出「5G Pass體驗」，凡申辦於今年開台前上市的5G手機，搭配大4G購機方案、青春無敵學生方案，即可於開台後享不加價、有感體驗5G超高網速及應用服務12個月，體驗期間優惠內容及收費與4G合約相同，讓客戶享受5G早鳥禮遇。

此外，中華電信亦提供「5G VIP Pass 自動升級禮遇」，凡申辦大4G月繳1399(含)以上購機方案，享有於開台當天不加價、免換約，優先自動升級為5G客戶的禮遇。

台灣大哥大

台灣大也在稍早釋出了「4G升5G早鳥案」，凡是新申辦、攜碼、續約1,399元4G指定專案，享最高價值2,500商品外，在5G開台後，可換約5G指定專案，再加碼送2,500元的5G手機折價。

此外，自3月10日預購日至6月30日止，消費者申辦1,399元以上4G資費方案，搭配三星5G手機Galaxy S20旗艦系列，除享4G換約5G指定專案外，換約後再享5,000元月租費減免。

遠傳電信

遠傳指出，針對開台前來遠傳申辦5G手機的早鳥用戶，推出搶先免費體驗遠傳5G高速上網，搭配指定資費，即享5G優先體驗12個月，申辦1,399以上方案，再享不加價，開台優先自動升級為5G客戶。