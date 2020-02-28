PTT爆卦：蔡XX來單位巡視！洩總統「秘密行程」遭解雇…中華電信網管不滿提告

▲中華電信網管上網爆卦，曝總統蔡英文秘密行程遭解聘。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

中華電信一名陳姓網管專員2018年在PTT上發文，曝光總統蔡英文將參訪中華電信資安監控應變中心的秘密行程，事後遭開除。陳男認為遭公司刻意打壓違法解雇，決定提告要求恢復職務，但台北地方法院審理後，認為陳男違反保密義務，將他的訴訟駁回，可上訴。

陳男主張，自己從2017年11月1日受雇中華電信擔任網管專員，工作期間他努力工作，竟遭公司刻意打壓，指稱他2018年1月14日在PTT八卦板上發文，洩漏總統蔡英文的不公開行程，因此將他開除。

陳男發文內容如下，「幹幹的…，明天蔡母豬要來我們單位巡視，所有在場人員都要經過國安檢視過…，聽說會被翻箱倒櫃，並嚴禁我們隨意走動，主管知道我們不太喜歡母豬，已經安排我們當天調到隔壁辦公室，到時候看到母豬該怎麼辦？1.偷偷舉牌，抗議勞基法修惡？（可能會被國安人員壓制，然後我就黑了）2.丟鞋問候她？（可能會被國安人員格斃，然後我就死了）3.偷偷放工會賽員進來煩她？（可能還沒實踐就被主管擋下來）4.做自己的事，不理她？（這樣要一直坐著，不蘇胡！）5.其他。（給鄉民發揮！！！）有沒有該怎辦的八卦？」

他強調，自己是針對勞基法修法內容有所不滿，而做出合理評論，雖然前後文對照可知蔡英文將到單位巡視，但文內並未指出他的任職單位、地點，鄉民無從得知蔡英文訪視的確切行程，不構成「洩露外賓之不公開行程」。

另外，陳男表示，就算自己有任何違反工作規則的行為，中華電信未依自訂的核薪要點第4點第2項後段規定，與工會協商後決定是否繼續僱用他，或先以處罰較輕手段取代解僱，明顯違反核薪要點的規定，決定提告請求確認僱傭關係存在，並應給付薪資、按月提繳勞工退休金至復職日為止。

▲中華電信認為員工違反保密義務，予以解雇。（資料圖／記者邱倢芯攝）

中華電信指出，陳男在試用期間沒有遵守保密義務，恣意洩漏國家元首視察北區分公司的秘密行程，還引起媒體報導，嚴重違反公司保密協議及相關規範，經公司告誡後還到PTT上繼續渲染批評，難認陳男有再遵守保密義務意願。

中華電信表示，雖然陳男辯稱，發文內容無從得知參訪行程，但有鄉民在下方留言「中華電信嗎」，且他先前曾在PTT上多次發文透露自己的任職單位，甚至在網友表示中華電信網路斷線時，還主動表明自己的網管身分，事發當天的發文足以讓網友推斷出蔡英文訪視行程，違反保密義務。

台北地方法院勘驗各項事證後認為，網管專員職務包括網路資訊安全管理，多涉及個人隱私或國家安全的保密事項，陳男在網路上PO文造成國家元首秘密參訪行程曝光，在試用期內遭解聘，並無權利濫用的情形，判他敗訴。

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