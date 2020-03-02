中華電又現隱藏版資費　「NP+學專」438吃到飽

▲PTT上有多名網友分享如何申辦中華電信438隱藏版資費。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

電信商每到客戶要跳槽，或是要拉攏其他業者用戶時，都會祭出超優惠隱藏版優惠資費；而現在又有PTT網友在MobileComm版上分享，只要攜碼（NP）到中華電信，並指定要申辦488學生專案，可享有首年每月50元折扣，也就是月租只要438元即可享有4G上網吃到飽的優惠。

事實上，「學生專案」一般來說僅能讓持有學生證的學生，或是學校教職員才能夠申辦；不過根據MobileComm版上有多篇文章皆分享指出，一般用戶不需要持有學生證亦能夠申辦（僅限攜碼用戶），且首年每個月還能享有50元的折扣。

另外，只要符合資格（中華電員工推薦，須在直營門市申辦），首年還能再享有每月月租50元的折扣。綜合上述所提，攜碼到中華電信、指定學生專案，並享有員工推薦折扣等，首年每個月最多可享有100元的折扣，也就是第一年每月的月租費最低只要388元。

當然，除了中華電信外，其他電信業者的門市或是電銷大多也會為了延攬業績，而祭出多項低價隱藏版資費優惠；近期適逢部分「499」用戶即將合約到期，消費者不妨可以多家比較、詢問，說不定也能獲得平時檯面上看不到的隱藏版優惠。