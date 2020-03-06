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拉紅布條喊勝利？RCA案2小時後被打臉怒罵高院判決不公！

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▲▼RCA案更一審宣判，受害員工一開始拉紅布條慶祝勝利，之後改拉白布條罵法院判決不公。（圖／記者吳銘峯攝）

▲RCA案更一審宣判，受害員工拉白布條罵法院判決不公。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

我國最大工傷案件RCA賠償案，高等法院6日針對246名受害員工，進行更一審宣判。原訂11點宣判，審判長魏麗娟洋洋灑灑念了冗長的附表，但當庭不告知結果，受害人一開始以為勝訴，在庭外拉紅布條喊勝利；結果2小時後才知道合議庭根本就駁回大部分的訴訟，過程猶如洗三溫暖，氣得在庭外大罵法院判決不公。

本次合議庭由審判長魏麗娟、受命法官陳慧萍、陪席法官潘進柳三人組成，全案在最高法院2018年8月間廢棄發回後，由這次合議庭審理。全案於2018年11月底首度開庭，歷經1年多的審理，訂於6日上午11點宣判。

11點宣判完後，受害員工律師團當庭請問魏麗娟能否告知多少人獲賠？總金額大約多少？但魏麗娟僅丟下一句：「稍晚會發新聞稿說明。」合議庭隨即拂袖而去。結果庭外50多位受害員工一開始以為勝訴，歡欣地拉起勝訴紅布條，感謝工人健康權得以捍衛。

▼RCA案更一審宣判，因高院不願迅速公開判決結果，受害員工一開始拉紅布條慶祝勝利。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼RCA案更一審宣判，受害員工一開始拉紅布條慶祝勝利，之後改拉白布條罵法院判決不公。（圖／記者吳銘峯攝）

大批記者、受害員工均在庭外等候合議庭告知結果，但高等法院直到宣判後一個半小時，才由民庭發言人陶亞琴庭長說明結果，因本案原告為桃園縣原台灣美國無線公司員工關懷協會，求償者共分為三組：A（死者家屬）、B（患病者）、C（外觀上並未明顯有病、或明顯無因果關係者），更審審理的受害員工為246人、求償金額6億餘元，但最後宣判僅判准24人、判賠5940萬元；判准人數、金額，約僅十分之一。

更審判決釐清後，引發庭外等候的受害員工不滿，立刻拉起敗訴的白布條，改罵法院判決不公、上訴到底。律師團代表林永頌律師指出，對判決結果表示遺憾。他強調，在本案訴訟過程中經歷許多法官，但「坦白說，更一審的三個法官，是最行禮如儀的法官，會怎麼判我們不知道，但過程當中我們就知道，他們其實行禮如儀。……（對證人、專家證人）他們一個問題都沒有（提問）。」

林永頌更說「台灣的司法，品質好壞的都叫法官，這是我們今天司法的悲哀，司法要擲骰子的悲哀。」「我們一定要上訴，我們期待，不只是RCA這個案件，也能夠在台灣的司法建立一個比較公平，比較有前瞻性的審判、判決。」

▼RCA案受害員工律師團律師林永頌。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼RCA案受害員工律師團律師林永頌。（圖／記者吳銘峯攝）

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