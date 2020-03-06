院內感染病室「床欄杆、床墊、浴室」都有病毒　張上淳重申「洗手重要性」

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明疫情最新情況。（圖／記者張榮恩攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內首起院內感染人數增加為8人，今（6）日增加個案又是「同病房不同病室」的一名已經出院患者，且沒有被染疫護理人員照護，情況更複雜。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說明時公布該院病室檢測結果，第一個被確診的指標個案案34，病室裡面從床欄杆、床墊、浴室都檢測到病毒，也再次凸顯手部清潔的重要性。

中央流行疫情指揮中心6日公布國內第45例COVID-19(武漢肺炎)確診病例，指揮官陳時中表示，個案為案34確診前同病房、不同病室已出院的50多歲女性病患。統計整起群聚已經有8人感染，包含指標個案（案34）、3名護理人員、1名清潔人員、個案20多歲陪病女兒，另有兩件為同病房區域但不同病室，一個是陪病家屬，另一個則是本案。

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日前張上淳分析護理人員感染時曾提及可能與手部清潔未落實相關，一度引起醫護界議論，但他強調，這是一個可能性，且完全沒有要責怪的意思，而是要瞭解、並且讓未來不要再發生。

▲中央流行疫情指揮中心張上淳召集人說明清潔重要性，並呼籲除了戴口罩習慣，更重要是做好手部清潔。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

張上淳6日再次分析該起院內群聚，他引述國際知名期刊近期刊出的新加坡團隊研究，調查負壓隔離病房，只要沒有經過日常清潔，病房內多處呈現新型冠狀病毒陽性，包含床欄杆、座椅、床頭櫃、床桌、房間內洗臉槽內外側、廁所的洗臉台、馬桶等；不過，在負壓隔離病房前室和前室外的走道則全部呈現陰性，代表病人住的房間裡面確實是很容易有環境汙染。

發生院內感染的北部醫院也同樣進行採檢，張上淳說，除了先前已揭露急診100多個採樣點沒有病毒，進一步發現指標個案病室的床欄杆、床墊以及浴室都測到有病毒的存在；至於醫護人員的防護裝備包含N95口罩、面罩、隔離衣則全部都沒有病毒，這也意味醫護人員短時間接觸病人不見得有病毒存在，但環境裡面長時間暴露反而可能有病毒存在，和新加坡團隊有類似的結果。

張上淳強調，這些結果代表除了配戴口罩之外，手部清潔的重要性。他叮囑照護團隊、醫護同仁一定要小心，特別手部清潔非常重要。

陳時中也說，指揮中心不斷強調兩個重點，個人的衛生跟環境的衛生，環境裡面尤其手摸得到的地方，要經常擦拭，維持清潔衛生，這是最重要的事情。

▲全台新冠肺炎確診患者關係圖。（圖／曾梓倩製）