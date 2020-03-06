影／案43北部50歲女和確診個案「面對面上插花班」染疫！指揮中心掌握接觸者9人

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日公布新增兩例個案，其中1人是北部50多歲女性，曾與埃及、杜拜返國確診的境外移入案39插花班面對面上課，指揮中心表示目前已經掌握相關接觸者9人，其中2人陰性，其他檢驗中。另一例個案則是菲律賓境外移入的北部30多歲男性，目前掌握26名接觸者，2人採檢都為陰性，持續瞭解中。

▲陳時中說明疫情最新情況。（圖／記者張榮恩攝）

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▲台灣確診患者。（圖／翻攝疾管署網站）

指揮中心執行官周志浩表示，案43近期無國外旅遊史，由於其2月24日、25日曾與案39一同在插花班上課，且坐正對面，故列為接觸者居家隔離，開始有呼吸道症狀隨即和衛生局聯絡，進一步住院隔離、採檢確認。應變官莊人祥指出，案43相關接觸者9人，已經採檢2人，其它檢驗中。另針對案39群聚，已掌握接觸者共69人，共採檢7人，其中1人陽性(案43)、2人陰性、其餘檢驗中。

▲案45染疫相關關係圖。（圖／指揮中心提供）

另確認菲律賓境外移入案44，指揮中心表示，曾於2月28日至3月3日與友人至菲律賓旅遊，3月2日於菲律賓當地出現胃脹及腹瀉症狀，3月3日返國後因喉嚨乾、倦怠情形至診所就醫，4日至醫院就醫時，院方發現個案有國外旅遊史且出現症狀故採檢通報後確診。莊人祥表示，初步瞭解個案到菲律賓旅遊行程為馬尼拉自由行，都主要在馬尼拉市區，有參加 local tour 的一日遊，目前掌握26名接觸者，已經採檢2人都是陰性。陳時中表示，相關情況也與菲律賓說明。

▲新增1確診，為案34同病房不同病室已出院病患。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）