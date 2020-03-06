三星Galaxy S20 Ultra拆解曝光！最貴零件是相機模組　來看iFixit給什麼維修評價

▲Galaxy S20 Ultra。（圖／翻攝自iFixit）

記者陳心怡／外電報導

三星旗艦機Galaxy S20 Ultra主打強大的拍攝效能，國外拆解網站iFixit和Tech Insights也針對此新機作拆解，並指出整隻手機成本約528美元（約新台幣1萬5974元），其中最貴的零組件就是鏡頭模組100美元，其次是高通Snapdragon 865處理器81美元。

Tech Insights指出，如果單純只看Galaxy S20 Ultra的硬體價格，總成本為528美元，但最貴零件反而不是晶片，而是相機模組107.5 美元（約新台幣3,252元），裡頭包括1,200萬畫素超廣角（120度、F2.2）、4,800萬畫素遠距鏡頭（F3.5）、景深鏡頭；第二貴是晶片81美元（約新台幣2,450元）；再來為顯示螢幕67美元（約新台幣2,027元）；射頻零組件成本為33美元（約新台幣998元） 。

另外，iFixit拆解相機模組表示，Galaxy S20 Ultra廣角鏡頭採用了1億800萬畫素鏡頭（F1.8）擁有大尺寸及厚度的鏡片外，還擁有超大尺寸的圖像感測器，尺寸比iPhone 11 Pro的1200萬畫素感測器還大一倍。

iFixit指出，更大的感測器並不意味一定能獲得更好的照片。三星這枚感測器面積為9.5公釐x7.3公釐，將1億像素放進這樣的矩形，意味著單個像素面積變小，這會導致弱光環境下噪點增加。

iFixit還確認了Galaxy S20 Ultra的50005000 mAh的電量，總功率為19.30 Wh。在電池上面有大量的膠水。

最後，iFixit給出了3分的可維修分數（滿分10分），這意味著這款手機一旦損壞，用戶不太可能自己動手維修。

▲Galaxy S20 Ultra零件成本。（圖／翻攝自 TechInsights）