副總理孫春蘭小區視察　武漢居民隔窗大喊「全部是假的！」

▲市民氣憤抱怨物業造假 。（圖／翻攝自今日頭條）

記者劉亭／綜合報導

「假的！假的！」當大陸中央領導組到武漢一小區考察時，樓上居民卻不斷朝下大喊，舉報造假，很快在網路上成為討論話題。中央指導組之後召集湖北省、武漢市有關負責人召開專題會議要求不可掩飾問題，應從根本解決問題。物業方今日（3月6日）表示，已採取措施加強工作力度，努力保障居民的日常生活需求。

央視於5日「新聞聯播」播出一條中央指導組在武漢察看社區防控和群眾生活保障的新聞，指出「針對群眾現場反映的困難和問題，孫春蘭立即要求省、市領導深入調查，不迴避矛盾，杜絕形式主義、官僚主義，要堅持務實作風，實事求是、切實解決問題，提升群眾滿意度」。

▲大陸中央指導組在武漢察看社區防控和群眾生活保障 。（圖／翻攝自央視，下同）

而所謂觀眾現場反應的問題是什麼？據了解，中央指導組5日早上在武漢市青山區翠園社區開元公館小區考察，有居民從家裡窗戶大喊「全部都是假的」反映社區物業不讓業主下門，還假裝讓志願者送菜送肉給業主，實際上老百姓吃的都是高價菜。

根據「陶然筆記」報導，「大陸副總理孫春蘭馬上要求省市領導深入瞭解情況並指出，群眾有情緒很正常，這提醒我們，社區群眾的基本生活保障還存在短板。不要掩飾矛盾，要實事求是，明確問題出在哪裡，及時解決問題、化解矛盾，絕不能搞形式主義、官僚主義。」

大約4個小時以後，中央指導組召集省、市有關負責同志召開專題會議。研究進一步做好群眾生活保障工作，強調要打通生活物資供應和社區服務的"最後一公里"，做好社區群眾的心理疏導工作，讓他們居家生活更加安心。武漢市已經派人對社區的3000多戶居民逐一上門，入戶調查，瞭解具體訴求後著手解決。