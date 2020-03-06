找不到老婆！竟溺殺2無辜　再丟停車場棄屍…他6度判死卻仍未定讞

▲凶手沈文賓（左），一審到更四審共18位法官將他判死刑。（圖／周刊王提供）

圖、文／CTWANT

2012年底，新北市三峽恩主公醫院停車場，發生一起雙屍命案，兇手沈文賓找來弟弟沈文夏，綁走前妻的兩名朋友，並將他們溺斃後棄屍。最高法院今（6日）開辯論庭，將決定兇手是否有教化可能，再決定判決。本案請來台大醫師吳建昌到庭釐清，成為法律審精神鑑定調查首例；此案纏訟了7年多，沈文賓雖6度判死仍未定讞，相當罕見。

2012年12月10日，沈文賓因為找不到前妻，懷疑檳榔攤老板潘孟瑤、友人呂俊偉知道前妻下落，就押走他們，後來丟進路邊水溝，待兩人溺斃後，將屍體載到恩主公醫院停車場棄屍。

高等法院去年10月第六度判沈文賓死刑，至於沈文夏四度被判無期徒刑，但更四審認為他是幫助殺人，改判有期徒刑19年。據《自由時報》報導，高院曾開言詞辯論庭，沈氏兄弟的律師動之以情，表示沈文賓在看守所替被害人設靈位，還替被害人唸經迴向和祭拜超渡。

據《中國時報》報導，有法界人士透露，這件案子爭訟7年多，已攸關被告羈押期間及減刑與否，而且歷經四次撤銷死刑發回更審，恐將「自為判決」作成無期徒刑或死刑定讞的判決，不再將案件丟回高院審理，讓案件懸而未定。

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