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慎入！新冠首例肺部活檢報告「全充血壞死成古銅色」　患者嚴重呼吸衰竭

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▲新冠首例肺部活檢報告「充血壞死成古銅色」。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

▲新冠首例肺部活檢報告「充血壞死成古銅色」。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

先前大陸對新冠肺炎確診患者進行了移植手術，而團隊也針對患者取下的肺部進行研究，並在2日發佈了最新分析，只見患者的肺部已明顯充血壞死，表面呈現暗紅色與黑色交錯的古銅色，出血性壞死主要存在於右肺外緣。

深圳市第三人民醫院（南方科技大學第二附屬醫院）、國家感染性疾病臨床醫學研究中心的研究團隊，2日在網站Preprints更新發布了「新型冠狀病毒肺炎危重症患者的臨床病理分析」（Clinical pathology of critical patient with novel coronavirus pneumonia (COVID-19)）。

內文中指出，一名新冠肺炎危重病患進行了肺移植手術，中科院院士、國家感染性疾病臨床醫學研究中心主任王福生教授率領的團隊進行了活檢，全肺組織呈瀰漫性充血或部分出血壞死。右肺右葉外緣明顯可見出血性壞死。肺切面有嚴重的充血和出血改變。

▲新冠首例肺部活檢報告「充血壞死成古銅色」。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

▲危重病人肺間質組織病理活檢：A、大量肺間質纖維化。B、肺間質纖維化伴部分透明變性。C、Masson染色肺間質纖維化。D、Masson染色間質纖維化，肺泡上皮細胞脫屑。E、肺出血改變。F、肺出血性梗死。G、血管壁增厚，管腔狹窄。H、閉塞性脈管炎由炎性細胞包圍。I、間質漿細胞浸潤。

研究中這名案66歲，2020年1月4日從武漢返回深圳，並出現高燒和咳嗽症狀。除了有8年高血壓病史外，無其他基礎疾病，心功能良好。胸部X光檢查可見左右肺亮度增高、多發陰影。該例患者被診斷為新冠肺炎（危重型）和嚴重ARDS，併發呼吸衰竭，行肺移植手術。

研究團隊在P3實驗室對肺病理組織進行了固定、脫水、石蠟包埋、組織切片、特殊組織化學染色等。該病例患者全肺表面呈現古銅色，肉眼可見瀰漫性充血，多為點狀出血，部分出血壞死。出血壞死主要發生在肺右下葉、中葉和上葉的外邊緣。支氣管被粘液和出血滲出物覆蓋。肺切面有嚴重的充血和出血改變。

從感染的肺部觀察到，大量的肺間質纖維化伴部分透明變性，肺出血性梗死。小血管增生，血管壁增厚，管腔狹窄閉塞。炎症細胞間質浸潤，包括淋巴細胞、漿細胞和單核細胞。經Masson染色證實肺間質纖維化。未見其他細菌、真菌感染。

▲COVID-19肺泡改變活檢。A、壞死性細支氣管炎，腔內可見壞死的支氣管上皮細胞。B、肺泡上皮細胞萎縮。C、細支氣管上皮細胞鱗狀上皮化生。D、肺泡細胞鱗狀上皮化生。E、肺泡隔增厚。F、肺泡上皮細胞壞死、脫屑。G、腔內有炎性細胞和大量纖維素樣滲出物。H、多核鉅細胞。I、肺泡上皮細胞胞漿內病毒包涵體。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲COVID-19肺泡改變活檢。A、壞死性細支氣管炎，腔內可見壞死的支氣管上皮細胞。B、肺泡上皮細胞萎縮。C、細支氣管上皮細胞鱗狀上皮化生。D、肺泡細胞鱗狀上皮化生。E、肺泡隔增厚。F、肺泡上皮細胞壞死、脫屑。G、腔內有炎性細胞和大量纖維素樣滲出物。H、多核鉅細胞。I、肺泡上皮細胞胞漿內病毒包涵體。

在SARS的肺病理學方面，之前有發現了局部出血壞死、肺泡炎和支氣管炎、肺泡上皮細胞脫屑等肺部病變。在這項研究中，結果也顯示了肺泡水腫伴出血、細支氣管炎、肺泡炎伴上皮細胞炎性損傷等肺部損害。

值得注意的是，在顯微鏡下研究團隊觀察到大量的肺間質纖維化、管壁增厚、管腔狹窄和閉塞發生較多。研究團隊推測，這些主要的改變可能導致危重病人出現嚴重的呼吸衰竭。

大體觀察結果顯示，出血性壞死主要存在於右肺外緣，可能代表兩種狀況，第一，這可能是重症患者死亡的主要原因之一；第二，COVID-19的主要病變可能首先起源於此。

（以下含有血腥畫面，請自行斟酌觀看。）


▲新冠首例肺部活檢報告「充血壞死成古銅色」。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

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