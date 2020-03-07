寵愛自己無極限！網購低價攻略38快閃　姊妹們快爆發女力來用力挖寶

▲女生們要懂得享受生活，寵愛自己，趁著致敬女性的38女力節，把想入手的各種優惠好物買起來。（圖／momo提供，以下同）

消費中心／綜合報導

「我愛你，但我更愛自己」，不論過多久，再回過頭來看美劇《慾望城市》中的經典對白，仍有許多讓現代女性看了很有感的啟發，永遠都要當自己的女王，活得漂亮有自信！最近momo購物網強打38女力節，曝光一份精選TOP好物攻略，幫姊妹們打造美麗魅力、質感生活之外，下單再抽紐約來回機票+10萬momo幣，不只為妳一圓紐約夢，還可以隨時寵愛自己，因為momo幣1元 = 新台幣1元，只要在全網消費都可以全額折抵，手指動一動，就能做最好的自己！

挖寶1、HP惠普15吋i7輕薄SSD獨顯筆電，活動優惠19,999元 https://momo.dm/7q7bIU

當職場上的女強人不容易，想提升工作效率的話，絕對需要投資一台擁有效能強力、續航力高的好筆電，面對文書處理或整理報表時，可以更加得心應手。趁著38女力節，現在入手HP筆電最划算，除了在momo全館滿額送原廠無線滑鼠、彩色印表機，滿1萬登記送500 momo幣，其中最推i7規格的獨家筆電款，原價逼近3萬，活動直接狂降71折，花不到2萬就能買到輕薄美型機。

挖寶2、Hoi好好生活 林氏木業北歐懶人沙發，限時89折 https://momo.dm/MyvyMy

近來深受歡迎的懶人沙發，因為能夠慵懶仰躺、坐臥，讓人舒適放鬆的不想起來，再加上佈置擺放起來很有療癒氛圍，生活多了一份時尚質感，成為詢問度高的人氣居家單品。特搜目前momo站上TOP熱銷的北歐懶人沙發，最大特色是能靈活調整自己喜歡的椅背角度，並附有腳凳可自在伸直雙腳，窩在蓬鬆飽滿的小空間，什麼都不做，讓自己暫時放空一下。

挖寶3、白蘭氏雙認證雞精72瓶贈養蔘飲6瓶 https://momo.dm/aYbmnA

外在要保養，內在也要顧，尤其現在人人注重防疫，除了戴口罩、勤洗手，防範細菌和病毒上身，提升自身免疫力打好健康底子也很重要，而適當的保健食品可加強身體保養，增強體力、對抗疲勞。對於每天習慣來一瓶雞精的人，絕不能錯過白蘭氏在momo推出的超值內容，雙認證雞精72瓶加碼贈養蔘飲6瓶，限時85折，滿額再送8%momo幣，這麼優惠不買的話，就太可惜了。

挖寶4、Oro Bailen皇嘉世界冠軍油買皇家級送職人款 https://momo.dm/ienibe

養生觀念抬頭，自煮風潮興起，自己的飲食自己控制最安心，而從食材用料開始把關，光是如何挑選好的食用油品，是讓許多婆媽們相當重視的一環。作為西班牙王室御用的Oro Bailen皇嘉Picual特級冷壓初榨橄欖油，連續多年獲世界級高分評鑑，這次在momo祭出獨家價與獨家贈，一張千元大鈔就能入手皇家級+職人款，讓妳在家做菜也能品嚐「世界冠軍油」的滋味。

挖寶5、SHISEIDO資生堂國際櫃「百優+夢露雙強組」買2送10 https://momo.dm/nfJBEa

再忙也要好好做保養，讓肌膚維持在最佳狀態，做個令人稱羨的凍齡女子。資生堂國際櫃旗下有兩大經典熱銷明星商品，一個是主打抗老的百優精純乳霜，一個是訴求保濕的紅色夢露，這次推出雙強保養限搶組，原獨家組買2再送百優精純乳霜7ml x 3+亮采賦活潔膚乳30ml+亮采賦活乳30ml+紅妍潤眼修護露5ml，等於買2送10，總市價近萬元下殺41折，折扣不用等到周年慶。

挖寶6、彭于晏同款adidas運動長褲38折起 https://momo.dm/a37mvB

希望另一半跟男神彭于晏一樣帥出新高度嗎？adidas官方旗艦館在38女力節期間釋出超給力快閃特惠，特別主打款就是彭于晏示範穿上的一款摩登風格長褲，寬鬆板型搭配錐型褲管、紅黑拼接設計，穿著外出去運動，時尚潮又有型，整個人充滿態度迎接每一個挑戰，原市價2,980元，活動優惠價1,838元。

挖寶7、美國iRobot 670 + 240掃拖組超值免萬元 https://momo.dm/niuibN

造福家事懶人的雙雄組合來了！原本讓很多人觀望、再三考慮的iRobot，到momo可以買到獨家掃拖組，670 wifi掃地機器人+240多功能擦地機器人原價破2萬，現在限時僅9,999元，刷momo卡再回饋10%，買到不只現省13,880元，還能倒賺，把清掃任務交給專業的來，啟動後，在智能感測下，它們就會盡責的把居家環境掃得一乾二淨，讓妳省下更多時間，可以去追劇、滑手機或是做其他的事。

挖寶8、膳魔師x凱菲 櫻花保溫雙杯450ml+350ml千元有找 https://momo.dm/jzy32y

春天是櫻花的季節，這時候有許多限定商品紛紛上市，膳魔師x凱菲也推出了櫻花保溫瓶/杯，有著夢幻淡粉色的輕量保溫瓶，櫻花紛飛的瓶身設計，讓喝水都變得粉嫩可愛起來，彈蓋壓緊後即「自動上鎖」不怕外漏，僅190g，攜帶方便零負擔；另一款不鏽鋼真空保溫杯，花瓣造型杯蓋配上櫻花浮雕設計感杯身，讓人看了少女心爆棚，而這兩款只有在台灣才能買到，現在用999元就能全部帶回家。

一年一度的38女力節，momo不只在3/8～3/12期間為廣大女性獻上各種優惠與精選必敗商品，另有25家銀行最高送$7000重量級回饋，下單還可抽紐約來回機票+10萬紅利金，單筆消費滿1,388元即獲一次抽獎機會，買越多機會越大；3/8當天單筆消費滿3,800元並登記，即送85度C蛋糕&飲料下午茶，共3,800份；超夯的「組隊賺回饋」也加入活動行列，3/8 12:00前揪3～5人組隊，並於3/8當天消費達到指定門檻，最高享2%momo幣回饋，再加碼抽一組「女力爆發獎」，回饋團隊消費總金額之38%，趕快號召親朋好友一起來購物賺好康。

快來主會場活動逛逛►https://momo.dm/aViZAf